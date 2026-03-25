Депутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за вивезення українців до рф, більшість із яких - діти

Депутата Куп’янської районної ради Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за колабораційну діяльність і сприяння незаконному вивезенню українців до росії. Він організував перевезення 214 людей, більшість із яких - діти, використовуючи власний бізнес із пасажирських перевезень і закритий пункт пропуску "Довжанський". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської обласної прокуратури депутата Куп’янської районної ради визнано винним у колабораційній діяльності та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йому призначено 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна - йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що влітку 2022 року під час окупації Куп’янська засуджений добровільно перейшов на бік ворога. Використовуючи власний бізнес із пасажирських перевезень, він забезпечив логістику для реалізації планів окупаційної адміністрації.

За погодженням із представниками рф він визначав маршрути через закритий пункт пропуску "Довжанський", надав чотири автобуси та водіїв і організував вивезення 214 громадян України до Краснодарського краю рф. Більшість із них - діти.

Ці дії були частиною спланованої інформаційної кампанії ворога, спрямованої на створення ілюзії "турботи" про українців - додали у Генпрокуратурі.

Оскільки засуджений перебуває на території рф, строк відбування покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

