"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Депутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за вивезення українців до рф, більшість із яких - діти

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Депутата Куп’янської райради засудили за організацію депортації 214 осіб через закритий пункт пропуску. Зловмисник надав власні автобуси для перевезень.

Депутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за вивезення українців до рф, більшість із яких - діти

Депутата Куп’янської районної ради Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за колабораційну діяльність і сприяння незаконному вивезенню українців до росії. Він організував перевезення 214 людей, більшість із яких - діти, використовуючи власний бізнес із пасажирських перевезень і закритий пункт пропуску "Довжанський". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської обласної прокуратури депутата Куп’янської районної ради визнано винним у колабораційній діяльності та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йому призначено 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокурори довели, що влітку 2022 року під час окупації Куп’янська засуджений добровільно перейшов на бік ворога. Використовуючи власний бізнес із пасажирських перевезень, він забезпечив логістику для реалізації планів окупаційної адміністрації.

За погодженням із представниками рф він визначав маршрути через закритий пункт пропуску "Довжанський", надав чотири автобуси та водіїв і організував вивезення 214 громадян України до Краснодарського краю рф. Більшість із них - діти.

Ці дії були частиною спланованої інформаційної кампанії ворога, спрямованої на створення ілюзії "турботи" про українців

Оскільки засуджений перебуває на території рф, строк відбування покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

