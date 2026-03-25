Справу гауляйтера Сальдо передали до суду

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Офіс Генпрокурора скерував до суду акт щодо Сальдо через вивезення зерна до Сирії та Єгипту. Окупанти привласнили агропродукцію на суму понад 5,3 млрд грн.

Справу одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини Володимира Сальдо про викрадене українське зерно на понад 5,3 млрд грн, яке вивозили за кордон під виглядом російського, передано до суду, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Офіс Генерального прокурора 20 березня 2026 року скерував до суду обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо - одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, після захоплення регіону фігурант добровільно очолив окупаційну адміністрацію та встановив повний контроль над аграрним сектором. У 2022 році під його керівництвом, як зазначили у прокуратурі, була розгорнута системна схема примусового вилучення сільськогосподарської продукції.

"У фермерів відбирали зерно та інші ресурси, а підприємства тих, хто виїхав або відмовився співпрацювати з окупантами, захоплювали разом із майном і інфраструктурою, зокрема зерновими терміналами. За оцінками слідства, у такий спосіб було незаконно привласнено продукції на понад 5,3 млрд грн", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокуратури, "надалі організували її масштабне вивезення: зерно транспортували автомобільним і залізничним транспортом до портів у тимчасово окупованому Криму, а також до росії". "Звідти продукцію морем експортували за кордон під виглядом російського походження. Основними напрямками збуту стали Сирія, Єгипет, Туреччина та Ліван", - ідеться у повідомленні.

Дев’ять осіб, які забезпечували функціонування цієї схеми та виконували рішення окупаційної влади, як зазначається, уже постали перед судом. Їм інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про захист цивільного населення від 12 серпня 1949 року, а також законів і звичаїв війни.

"Скерування обвинувального акта щодо Сальдо є ключовим етапом у притягненні організаторів схеми до відповідальності. Наступний крок - забезпечення покарання, зокрема в межах міжнародного правосуддя", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

