Дело гауляйтера Сальдо передано в суд

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

Офис Генпрокурора направил в суд акт в отношении Сальдо из-за вывоза зерна в Сирию и Египет. Оккупанты присвоили агропродукцию на сумму более 5,3 млрд грн.

Дело гауляйтера Сальдо передано в суд

Дело одного из ключевых коллаборантов на временно оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо о похищенном украинском зерне на более чем 5,3 млрд грн, которое вывозили за границу под видом российского, передано в суд, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора 20 марта 2026 года направил в суд обвинительный акт в отношении Владимира Сальдо – одного из ключевых коллаборантов на временно оккупированной части Херсонщины

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, после захвата региона фигурант добровольно возглавил оккупационную администрацию и установил полный контроль над аграрным сектором. В 2022 году под его руководством, как отметили в прокуратуре, была развернута системная схема принудительного изъятия сельскохозяйственной продукции.

"У фермеров отбирали зерно и другие ресурсы, а предприятия тех, кто выехал или отказался сотрудничать с оккупантами, захватывали вместе с имуществом и инфраструктурой, в частности зерновыми терминалами. По оценкам следствия, таким образом было незаконно присвоено продукции на более чем 5,3 млрд грн", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, "в дальнейшем организовали ее масштабный вывоз: зерно транспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом в порты во временно оккупированном Крыму, а также в Россию". "Оттуда продукцию морем экспортировали за границу под видом российского происхождения. Основными направлениями сбыта стали Сирия, Египет, Турция и Ливан", - говорится в сообщении.

Девять человек, которые обеспечивали функционирование этой схемы и выполняли решения оккупационных властей, как отмечается, уже предстали перед судом. Им инкриминировано нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений Женевской конвенции о защите гражданского населения от 12 августа 1949 года, а также законов и обычаев войны.

"Направление обвинительного акта в отношении Сальдо является ключевым этапом в привлечении организаторов схемы к ответственности. Следующий шаг - обеспечение наказания, в частности в рамках международного правосудия", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Юлия Шрамко

