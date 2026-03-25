Дело гауляйтера Сальдо передано в суд
Киев • УНН
Офис Генпрокурора направил в суд акт в отношении Сальдо из-за вывоза зерна в Сирию и Египет. Оккупанты присвоили агропродукцию на сумму более 5,3 млрд грн.
Дело одного из ключевых коллаборантов на временно оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо о похищенном украинском зерне на более чем 5,3 млрд грн, которое вывозили за границу под видом российского, передано в суд, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Офис Генерального прокурора 20 марта 2026 года направил в суд обвинительный акт в отношении Владимира Сальдо – одного из ключевых коллаборантов на временно оккупированной части Херсонщины
Детали
По данным следствия, после захвата региона фигурант добровольно возглавил оккупационную администрацию и установил полный контроль над аграрным сектором. В 2022 году под его руководством, как отметили в прокуратуре, была развернута системная схема принудительного изъятия сельскохозяйственной продукции.
"У фермеров отбирали зерно и другие ресурсы, а предприятия тех, кто выехал или отказался сотрудничать с оккупантами, захватывали вместе с имуществом и инфраструктурой, в частности зерновыми терминалами. По оценкам следствия, таким образом было незаконно присвоено продукции на более чем 5,3 млрд грн", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным прокуратуры, "в дальнейшем организовали ее масштабный вывоз: зерно транспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом в порты во временно оккупированном Крыму, а также в Россию". "Оттуда продукцию морем экспортировали за границу под видом российского происхождения. Основными направлениями сбыта стали Сирия, Египет, Турция и Ливан", - говорится в сообщении.
Девять человек, которые обеспечивали функционирование этой схемы и выполняли решения оккупационных властей, как отмечается, уже предстали перед судом. Им инкриминировано нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений Женевской конвенции о защите гражданского населения от 12 августа 1949 года, а также законов и обычаев войны.
"Направление обвинительного акта в отношении Сальдо является ключевым этапом в привлечении организаторов схемы к ответственности. Следующий шаг - обеспечение наказания, в частности в рамках международного правосудия", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
