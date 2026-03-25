Депутат из Харьковской области приговорен к 7 годам заключения за вывоз украинцев в РФ, большинство из которых – дети

Депутат Купянского районного совета Харьковской области приговорен к 7 годам лишения свободы за коллаборационистскую деятельность и содействие незаконному вывозу украинцев в Россию. Он организовал перевозку 214 человек, большинство из которых — дети, используя собственный бизнес по пассажирским перевозкам и закрытый пункт пропуска «Должанский». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Харьковской областной прокуратуры депутат Купянского районного совета признан виновным в коллаборационистской деятельности и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему назначено 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества - говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что летом 2022 года во время оккупации Купянска осужденный добровольно перешел на сторону врага. Используя собственный бизнес по пассажирским перевозкам, он обеспечил логистику для реализации планов оккупационной администрации.

По согласованию с представителями РФ он определял маршруты через закрытый пункт пропуска «Должанский», предоставил четыре автобуса и водителей и организовал вывоз 214 граждан Украины в Краснодарский край РФ. Большинство из них — дети.

Эти действия были частью спланированной информационной кампании врага, направленной на создание иллюзии «заботы» об украинцах - добавили в Генпрокуратуре.

Поскольку осужденный находится на территории РФ, срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания.

