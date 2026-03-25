Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.1м/с
33%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Владимир Зеленский
Даниил Гетманцев
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Одесса
Соединённые Штаты
Польша
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 12114 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51361 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 30496 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 60488 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 60871 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
YouTube
Шахед-136

Депутат из Харьковской области приговорен к 7 годам заключения за вывоз украинцев в РФ, большинство из которых – дети

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Депутат Купянского райсовета осужден за организацию депортации 214 человек через закрытый пункт пропуска. Злоумышленник предоставил собственные автобусы для перевозок.

Депутат из Харьковской области приговорен к 7 годам заключения за вывоз украинцев в РФ, большинство из которых – дети

Депутат Купянского районного совета Харьковской области приговорен к 7 годам лишения свободы за коллаборационистскую деятельность и содействие незаконному вывозу украинцев в Россию. Он организовал перевозку 214 человек, большинство из которых — дети, используя собственный бизнес по пассажирским перевозкам и закрытый пункт пропуска «Должанский». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Харьковской областной прокуратуры депутат Купянского районного совета признан виновным в коллаборационистской деятельности и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему назначено 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что летом 2022 года во время оккупации Купянска осужденный добровольно перешел на сторону врага. Используя собственный бизнес по пассажирским перевозкам, он обеспечил логистику для реализации планов оккупационной администрации.

По согласованию с представителями РФ он определял маршруты через закрытый пункт пропуска «Должанский», предоставил четыре автобуса и водителей и организовал вывоз 214 граждан Украины в Краснодарский край РФ. Большинство из них — дети.

Эти действия были частью спланированной информационной кампании врага, направленной на создание иллюзии «заботы» об украинцах

- добавили в Генпрокуратуре.

Поскольку осужденный находится на территории РФ, срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная граница Украины
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Украина