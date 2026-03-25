Украине удалось вернуть более 2000 похищенных россией детей - Лубинец

Эксклюзив
16:27 • 172 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
13:57 • 18393 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 28438 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
10:45 • 31406 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в Одессе
25 марта, 09:00 • 47554 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 69446 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 57636 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 56398 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54613 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38371 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
35%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Сергей Ребров
Роксолана Пыртко
Актуальные места
Украина
Львов
Одесса
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
YouTube
Шахед-136

Украине удалось вернуть более 2000 похищенных россией детей - Лубинец

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 2060 детей из рф. россия принудительно вывезла более 700 тысяч несовершеннолетних и пытается изменить их идентичность.

В Люксембурге состоялось первое мероприятие в рамках проекта "Advocacy Coalition — Defending Our Future Now", посвященное проблеме похищения Россией украинских детей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Я обратился к международному сообществу с важным посланием: Россия систематически похищает и принудительно перемещает украинских детей еще с 2014 года

- подчеркивает он.

По словам Лубинца, до начала войны на временно оккупированных территориях Украины проживало около 1,6 млн детей. Только за период с февраля по декабрь 2022 года более 700 000 детей были насильно вывезены в Россию, и эта цифра не отражает полного масштаба трагедии.

Мир наконец признал, что депортация украинских детей является преступлением против человечности, а препятствование их возвращению — военным преступлением.

Однако, по словам Лубинца, дело значительно глубже: российская политика направлена не только на физический вывоз детей, но и на лишение их идентичности, языка, семьи и культурной памяти, что имеет признаки геноцидного намерения.

Во время мероприятия омбудсмен сопровождал украинского ребенка, который уже вернулся домой. Девочка рассказала о преследовании родителей на временно оккупированных территориях, принудительном обучении в российской школе и необходимости получить российский паспорт и петь государственный гимн России, чтобы иметь возможность выехать.

По состоянию на сегодня домой вернулись 2 060 детей, из них 424 — благодаря работе Офиса Омбудсмена. Однако тысячи детей до сих пор остаются на территории России

- отметил Лубинец.

Он подчеркнул необходимость решительных действий: обеспечить возвращение каждого ребенка, предоставить ему безопасность и поддержку, а также право на восстановление нормального детства.

Это наша общая ответственность перед нынешним и будущим поколением Украины

- подчеркнул Лубинец.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Люксембург
Украина