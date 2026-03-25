Украине удалось вернуть более 2000 похищенных россией детей - Лубинец

В Люксембурге состоялось первое мероприятие в рамках проекта "Advocacy Coalition — Defending Our Future Now", посвященное проблеме похищения Россией украинских детей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Я обратился к международному сообществу с важным посланием: Россия систематически похищает и принудительно перемещает украинских детей еще с 2014 года - подчеркивает он.

По словам Лубинца, до начала войны на временно оккупированных территориях Украины проживало около 1,6 млн детей. Только за период с февраля по декабрь 2022 года более 700 000 детей были насильно вывезены в Россию, и эта цифра не отражает полного масштаба трагедии.

Мир наконец признал, что депортация украинских детей является преступлением против человечности, а препятствование их возвращению — военным преступлением.

Однако, по словам Лубинца, дело значительно глубже: российская политика направлена не только на физический вывоз детей, но и на лишение их идентичности, языка, семьи и культурной памяти, что имеет признаки геноцидного намерения.

Во время мероприятия омбудсмен сопровождал украинского ребенка, который уже вернулся домой. Девочка рассказала о преследовании родителей на временно оккупированных территориях, принудительном обучении в российской школе и необходимости получить российский паспорт и петь государственный гимн России, чтобы иметь возможность выехать.

По состоянию на сегодня домой вернулись 2 060 детей, из них 424 — благодаря работе Офиса Омбудсмена. Однако тысячи детей до сих пор остаются на территории России - отметил Лубинец.

Он подчеркнул необходимость решительных действий: обеспечить возвращение каждого ребенка, предоставить ему безопасность и поддержку, а также право на восстановление нормального детства.

Это наша общая ответственность перед нынешним и будущим поколением Украины - подчеркнул Лубинец.

