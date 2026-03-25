Ще один день без відключень - завтра в Україні графіки не діятимуть

Завтра в Україні не планують запроваджувати графіки відключень, передає УННіз посиланням на Укренерго.

Завтра, в четвер, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

Шмигаль представив у США плани України з розбудови "енергетичних сот"