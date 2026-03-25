Ще один день без відключень - завтра в Україні графіки не діятимуть
Київ • УНН
Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії на четвер. Громадян закликають вмикати потужні прилади в період з 10:00 до 15:00.
Завтра в Україні не планують запроваджувати графіки відключень, передає УННіз посиланням на Укренерго.
Завтра, в четвер, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується
У компанії закликали користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.
