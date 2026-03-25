Шмигаль представив у США плани України з розбудови "енергетичних сот"
Київ • УНН
Україна розбудовуватиме автономні енергетичні кластери та децентралізовану генерацію. Шмигаль закликав інвесторів до видобутку газу та атомних проєктів.
Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та більш стійку до російських атак. Захист енергооб’єктів має стати пріоритетом для кожної країни, оскільки іранські та російські дрони й ракети можуть дістатися будь-якої точки в Європі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у межах форуму CERAWeek у Х’юстоні, США, передає УНН.
Обговорили стратегію розвитку сучасних енергосистем у межах форуму CERAWeek у Х’юстоні, США. Поділився українським досвідом у протидії російському енергетичному терору та наголосив на ключових пріоритетах: захист енергооб’єктів, децентралізована генерація та диверсифікація, створення стратегічного резерву
Міністр також розповів партнерам про плани України з розбудови "енергетичних сот" — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації.
Озвучив перспективні проєкти й чим Україна може зацікавити інвесторів. Зокрема, у сферах видобутку, транспортування газу й нафти, відновлювальній та атомній енергетиці та інших. Закликав компанії долучатися й будувати нову енергетичну архітектуру України та Європи
Окремо Шмигаль наголосив на потребі держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.
