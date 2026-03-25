Шмигаль представив у США плани України з розбудови "енергетичних сот"

Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та більш стійку до російських атак. Захист енергооб’єктів має стати пріоритетом для кожної країни, оскільки іранські та російські дрони й ракети можуть дістатися будь-якої точки в Європі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у межах форуму CERAWeek у Х’юстоні, США, передає УНН.

Обговорили стратегію розвитку сучасних енергосистем у межах форуму CERAWeek у Х’юстоні, США. Поділився українським досвідом у протидії російському енергетичному терору та наголосив на ключових пріоритетах: захист енергооб’єктів, децентралізована генерація та диверсифікація, створення стратегічного резерву - повідомив Шмигаль у Telegram.

Міністр також розповів партнерам про плани України з розбудови "енергетичних сот" — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації.

Озвучив перспективні проєкти й чим Україна може зацікавити інвесторів. Зокрема, у сферах видобутку, транспортування газу й нафти, відновлювальній та атомній енергетиці та інших. Закликав компанії долучатися й будувати нову енергетичну архітектуру України та Європи - додав він.

Окремо Шмигаль наголосив на потребі держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США - обговорили кредит на 1,4 млрд доларів для України