Шмыгаль представил в США планы Украины по развитию "энергетических сот"

Украина будет строить обновленную энергосистему, более защищенную и более устойчивую к российским атакам. Защита энергообъектов должна стать приоритетом для каждой страны, поскольку иранские и российские дроны и ракеты могут достичь любой точки в Европе. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в рамках форума CERAWeek в Хьюстоне, США, передает УНН.

Обсудили стратегию развития современных энергосистем в рамках форума CERAWeek в Хьюстоне, США. Поделился украинским опытом в противодействии российскому энергетическому террору и подчеркнул ключевые приоритеты: защита энергообъектов, децентрализованная генерация и диверсификация, создание стратегического резерва - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Министр также рассказал партнерам о планах Украины по развитию "энергетических сот" — автономных кластеров, которые смогут работать независимо и автономно благодаря местной генерации.

Озвучил перспективные проекты и чем Украина может заинтересовать инвесторов. В частности, в сферах добычи, транспортировки газа и нефти, возобновляемой и атомной энергетике и других. Призвал компании присоединяться и строить новую энергетическую архитектуру Украины и Европы - добавил он.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул необходимость государств диверсифицировать поставки газа, нефти и ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Шмыгаль встретился с министром энергетики США - обсудили кредит на 1,4 млрд долларов для Украины