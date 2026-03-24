ukenru
Эксклюзив
18:26 • 524 просмотра
17:38 • 4894 просмотра
Эксклюзив
16:18 • 12331 просмотра
15:46 • 19663 просмотра
14:45 • 21051 просмотра
Эксклюзив
14:12 • 23877 просмотра
Эксклюзив
13:42 • 39428 просмотра
Эксклюзив
12:48 • 36675 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 19324 просмотра
23 марта, 19:55 • 33410 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Золото
Шахед-136

Шмыгаль встретился с министром энергетики США - обсудили кредит на 1,4 млрд долларов для Украины

Киев • УНН

 • 1978 просмотра

Денис Шмыгаль обсудил с Крисом Райтом финансирование DFC для обновления энергооборудования. Приоритетами являются добыча газа и развитие одесского терминала.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время визита в США встретился со своим американским коллегой Крисом Райтом, и они обсудили возможность привлечения кредита в размере 1,4 миллиарда долларов от американской корпорации DFC. Об этом украинский министр сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, ключевой темой встречи стало состояние украинской энергосистемы после российских атак и определение приоритетов для ее восстановления.

Шмыгаль заявил, что кредит планируют направить на обновление энергетического оборудования, в частности, для добычи газа, а также на усиление сотрудничества с "Эксимбанком" США.

Отдельное внимание чиновники уделили наращиванию добычи нефти и газа в Украине с привлечением американского бизнеса. Шмыгаль представил перспективы развития Вертикального газового коридора и преимущества использования украинских подземных хранилищ газа. Также во время встречи обсудили развитие одесского терминала, который должен стать важным хабом для транспортировки нефти в европейские страны.

Кроме того, министр энергетики Украины проинформировал Криса Райта о переговорах с американскими компаниями по поиску альтернативных источников поставок дизельного топлива. Шмыгаль выразил надежду на поддержку этого вопроса со стороны администрации США и поблагодарил за недавнее решение выделить дополнительные 276 миллионов долларов на поддержку украинского энергосектора.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Одесса