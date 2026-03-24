Шмыгаль встретился с министром энергетики США - обсудили кредит на 1,4 млрд долларов для Украины
Киев • УНН
Денис Шмыгаль обсудил с Крисом Райтом финансирование DFC для обновления энергооборудования. Приоритетами являются добыча газа и развитие одесского терминала.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время визита в США встретился со своим американским коллегой Крисом Райтом, и они обсудили возможность привлечения кредита в размере 1,4 миллиарда долларов от американской корпорации DFC. Об этом украинский министр сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, ключевой темой встречи стало состояние украинской энергосистемы после российских атак и определение приоритетов для ее восстановления.
Шмыгаль заявил, что кредит планируют направить на обновление энергетического оборудования, в частности, для добычи газа, а также на усиление сотрудничества с "Эксимбанком" США.
Отдельное внимание чиновники уделили наращиванию добычи нефти и газа в Украине с привлечением американского бизнеса. Шмыгаль представил перспективы развития Вертикального газового коридора и преимущества использования украинских подземных хранилищ газа. Также во время встречи обсудили развитие одесского терминала, который должен стать важным хабом для транспортировки нефти в европейские страны.
Кроме того, министр энергетики Украины проинформировал Криса Райта о переговорах с американскими компаниями по поиску альтернативных источников поставок дизельного топлива. Шмыгаль выразил надежду на поддержку этого вопроса со стороны администрации США и поблагодарил за недавнее решение выделить дополнительные 276 миллионов долларов на поддержку украинского энергосектора.
В Брюсселе состоялось второе заседание "Энергетического Рамштайна". Украина заявила, что нуждается в 5,4 млрд евро16.03.26, 18:56 • 4191 просмотр