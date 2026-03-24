Графіки відключень електроенергії
Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США - обговорили кредит на 1,4 млрд доларів для України

Київ • УНН

 • 2204 перегляди

Денис Шмигаль обговорив із Крісом Райтом фінансування DFC для оновлення енергообладнання. Пріоритетами є видобуток газу та розвиток одеського термінала.

Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США - обговорили кредит на 1,4 млрд доларів для України

Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США зустрівся зі своїм американським колегою Крісом Райтом і вони обговорили можливість залучення кредиту в розмірі 1,4 мільярда доларів від американської корпорації DFC. Про це український міністр повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, ключовою темою зустрічі став стан української енергосистеми після російських атак та визначення пріоритетів для її відбудови. 

Шмигаль заявив, що кредит планують спрямувати на оновлення енергетичного обладнання, зокрема, для видобутку газу, а також на посилення співпраці з "Ексімбанком" США.

Окрему увагу посадовці приділили нарощуванню видобутку нафти та газу в Україні із залученням американського бізнесу. Шмигаль представив перспективи розвитку Вертикального газового коридору та переваги використання українських підземних сховищ газу. Також під час зустрічі обговорили розвиток одеського термінала, який має стати важливим хабом для транспортування нафти до європейських країн.

Крім того, міністр енергетики України поінформував Кріса Райта про переговори з американськими компаніями щодо пошуку альтернативних джерел постачання дизельного пального. Шмигаль висловив сподівання на підтримку цього питання з боку адміністрації США та подякував за нещодавнє рішення виділити додаткові 276 мільйонів доларів на підтримку українського енергосектору. 

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Одеса