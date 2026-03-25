Еще один день без отключений – завтра в Украине графики не будут действовать
Киев • УНН
Укрэнерго не прогнозирует ограничений потребления электроэнергии на четверг. Граждан призывают включать мощные приборы в период с 10:00 до 15:00.
Завтра в Украине не планируют вводить графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, в четверг, применение мер ограничения потребления не прогнозируется
В компании призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00.
