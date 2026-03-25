Еще один день без отключений – завтра в Украине графики не будут действовать

Завтра в Украине не планируют вводить графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, в четверг, применение мер ограничения потребления не прогнозируется - говорится в сообщении.

В компании призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00.

Шмыгаль представил в США планы Украины по развитию "энергетических сот"