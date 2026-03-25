Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби

Київ • УНН

Служба безпеки України існує багато років. Історія української спецслужби пройшла шлях від підрозділів УНР та СБ ОУН до сучасної протидії російським спецслужбам.

25 березня в Україні відзначається День Служби безпеки України. Національна спецслужба існує вже понад 30 років: її головним завданням є контррозвідка, захист державності, боротьба з тероризмом, корупцією і організованою злочинністю. З початком російсько-української війни 2014 року і повномасштабного вторгнення 2022 року СБУ займається протидією російським спецслужбам.

УНН розповідає цікаві факти з історії СБУ.

Спецслужби України часів Визвольних змагань

За часів Української Народної Республіки існував Відділ контррозвідки штабу Дієвої армії УНР. Це підрозділ військової розвідки та контррозвідки, створений у 1918-1919 роках для протидії більшовицьким, польським та білогвардійським агентам.

Відділ займався агентурною роботою, радіорозвідкою та захистом штабу, діючи при Генеральному штабі, згодом - Розвідувальному відділі Начальної команди Української Галицької армії. Проте через нечисленність особового складу та постійні зміни фронтів ефективність роботи була обмеженою, особливо в умовах епідемії тифу у 1919–1920 роках.

Крім того, з 1919 по 1921 роки, існував Політичний департамент Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. Він займався боротьбою з більшовицьким підпіллям, політичним розшуком та охороною державної влади УНР.

У 1918 році, коли влада в Україні перебувала в руках Гетьмана Павла Скоропадського, функції органу державної безпеки виконувала Державна варта Української держави. Також вона виконувала функції поліції і жандармерії. Її основними завданнями були:

  • охорона громадського порядку та боротьба зі злочинністю;
    • контррозвідка та боротьба з більшовицькою агітацією;
      • охорона державних кордонів та залізниць;
        • нагляд за дотриманням паспортного режиму та діяльністю іноземців.

          Спецслужби України у період радянської окупації

          Після встановлення радянської влади і до розпаду Радянського Союзу в 1991 році, на території України діяли радянські органи державної безпеки:

          • Всеукраїнська надзвичайна комісія (1918-1922);
            • Об’єднане державне політичне управління (1924-1934);
              • Народний комісаріат внутрішніх справ - Народний комісаріат державної безпеки (1934-1946);
                • Міністерство державної безпеки (1943-1953);
                  • Комітет державної безпеки (1954-1991).

                    Служба безпеки ОУН

                    У 1940 році була створена Служба безпеки Організації українських націоналістів (бандерівської). Вона була після розколу ОУН на бандерівську та мельниківську гілки як окрема референтура для захисту підпілля від ворожої агентури.

                    Основними завданнями СБ ОУН були:

                    • виявлення та ліквідація радянських (НКВД) та німецьких (Гестапо, СД) агентів у лавах ОУН та УПА;
                      • збір інформації про сили ворога;
                        • здійснення замахів на представників окупаційної влади;
                          • забезпечення безпеки керівництва ОУН.

                            Назва спецслужби після відновлення Незалежності України

                            20 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про створення Служби національної безпеки України". Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки Української РСР.

                            25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", тим самим змінивши назву спецслужби на СБУ.

                            Нагадаємо

                            Тимчасово виконувач обов’язки голови Служби безпеки України Євген Хмара привітав співробітників СБУ з професійним святом, що відзначається 25 березня щорічно.

                            Євген Устименко

                            СуспільствоПублікації
                            російська пропаганда
                            Воєнний стан
                            Війна в Україні
                            Державний кордон України
                            Служба безпеки України
                            Україна