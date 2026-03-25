Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Киев • УНН
Служба безопасности Украины существует много лет. История украинской спецслужбы прошла путь от подразделений УНР и СБ ОУН до современного противодействия российским спецслужбам.
25 марта в Украине отмечается День Службы безопасности Украины. Национальная спецслужба существует уже более 30 лет: ее главной задачей является контрразведка, защита государственности, борьба с терроризмом, коррупцией и организованной преступностью. С началом российско-украинской войны 2014 года и полномасштабного вторжения 2022 года СБУ занимается противодействием российским спецслужбам.
УНН рассказывает интересные факты из истории СБУ и публикует поздравления руководства спецслужбы.
Спецслужбы Украины времен Освободительной борьбы
Во времена Украинской Народной Республики существовал Отдел контрразведки штаба Действующей армии УНР. Это подразделение военной разведки и контрразведки, созданное в 1918-1919 годах для противодействия большевистским, польским и белогвардейским агентам.
Отдел занимался агентурной работой, радиоразведкой и защитой штаба, действуя при Генеральном штабе, впоследствии - Разведывательном отделе Начальной команды Украинской Галицкой армии. Однако из-за малочисленности личного состава и постоянных изменений фронтов эффективность работы была ограниченной, особенно в условиях эпидемии тифа в 1919–1920 годах.
Кроме того, с 1919 по 1921 годы, существовал Политический департамент Министерства внутренних дел Украинской Народной Республики. Он занимался борьбой с большевистским подпольем, политическим розыском и охраной государственной власти УНР.
В 1918 году, когда власть в Украине находилась в руках Гетмана Павла Скоропадского, функции органа государственной безопасности выполняла Государственная стража Украинского государства. Также она выполняла функции полиции и жандармерии. Ее основными задачами были:
- охрана общественного порядка и борьба с
преступностью;
- контрразведка и борьба с большевистской агитацией;
- охрана государственных границ и железных дорог;
- надзор за соблюдением паспортного режима и
деятельностью иностранцев.
Спецслужбы Украины в период советской оккупации
После установления советской власти и до распада Советского Союза в 1991 году, на территории Украины действовали советские органы государственной безопасности:
- Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922);
- Объединенное государственное политическое управление (1924-1934);
- Народный комиссариат внутренних дел - Народный комиссариат
государственной безопасности (1934-1946);
- Министерство государственной безопасности (1943-1953);
- Комитет государственной безопасности (1954-1991).
Служба безопасности ОУН
В 1940 году была создана Служба безопасности Организации украинских националистов (бандеровской). Она была после раскола ОУН на бандеровскую и мельниковскую ветви как отдельная референтура для защиты подполья от вражеской агентуры.
Основными задачами СБ ОУН были:
- выявление и ликвидация советских (НКВД) и
немецких (Гестапо, СД) агентов в рядах ОУН и УПА;
- сбор информации о силах врага;
- осуществление покушений на представителей оккупационной
власти;
- обеспечение безопасности руководства ОУН.
Название спецслужбы после восстановления Независимости Украины
20 сентября 1991 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности Украинской ССР.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", тем самым изменив название спецслужбы на СБУ.
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта ежегодно.