Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы

24 марта, 18:45 • 32557 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 39961 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 31365 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 35209 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 40456 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 29770 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 30034 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 54395 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 51009 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 20438 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Иран заявил о попадании снаряда в район АЭС в Бушере24 марта, 23:33 • 11801 просмотра
В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в историиPhoto25 марта, 00:16 • 15150 просмотра
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку25 марта, 00:48 • 17712 просмотра
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto04:34 • 15599 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн06:19 • 9538 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы09:00 • 1362 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 32558 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 39012 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 54395 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 51009 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Служба безопасности Украины существует много лет. История украинской спецслужбы прошла путь от подразделений УНР и СБ ОУН до современного противодействия российским спецслужбам.

Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы

25 марта в Украине отмечается День Службы безопасности Украины. Национальная спецслужба существует уже более 30 лет: ее главной задачей является контрразведка, защита государственности, борьба с терроризмом, коррупцией и организованной преступностью. С началом российско-украинской войны 2014 года и полномасштабного вторжения 2022 года СБУ занимается противодействием российским спецслужбам.

УНН рассказывает интересные факты из истории СБУ и публикует поздравления руководства спецслужбы.

Спецслужбы Украины времен Освободительной борьбы

Во времена Украинской Народной Республики существовал Отдел контрразведки штаба Действующей армии УНР. Это подразделение военной разведки и контрразведки, созданное в 1918-1919 годах для противодействия большевистским, польским и белогвардейским агентам.

Отдел занимался агентурной работой, радиоразведкой и защитой штаба, действуя при Генеральном штабе, впоследствии - Разведывательном отделе Начальной команды Украинской Галицкой армии. Однако из-за малочисленности личного состава и постоянных изменений фронтов эффективность работы была ограниченной, особенно в условиях эпидемии тифа в 1919–1920 годах.

Кроме того, с 1919 по 1921 годы, существовал Политический департамент Министерства внутренних дел Украинской Народной Республики. Он занимался борьбой с большевистским подпольем, политическим розыском и охраной государственной власти УНР.

В 1918 году, когда власть в Украине находилась в руках Гетмана Павла Скоропадского, функции органа государственной безопасности выполняла Государственная стража Украинского государства. Также она выполняла функции полиции и жандармерии. Ее основными задачами были:

  • охрана общественного порядка и борьба с преступностью;
    • контрразведка и борьба с большевистской агитацией;
      • охрана государственных границ и железных дорог;
        • надзор за соблюдением паспортного режима и деятельностью иностранцев.

          Спецслужбы Украины в период советской оккупации

          После установления советской власти и до распада Советского Союза в 1991 году, на территории Украины действовали советские органы государственной безопасности:

          • Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922);
            • Объединенное государственное политическое управление (1924-1934);
              • Народный комиссариат внутренних дел - Народный комиссариат государственной безопасности (1934-1946);
                • Министерство государственной безопасности (1943-1953);
                  • Комитет государственной безопасности (1954-1991).

                    Служба безопасности ОУН

                    В 1940 году была создана Служба безопасности Организации украинских националистов (бандеровской). Она была после раскола ОУН на бандеровскую и мельниковскую ветви как отдельная референтура для защиты подполья от вражеской агентуры.

                    Основными задачами СБ ОУН были:

                    • выявление и ликвидация советских (НКВД) и немецких (Гестапо, СД) агентов в рядах ОУН и УПА;
                      • сбор информации о силах врага;
                        • осуществление покушений на представителей оккупационной власти;
                          • обеспечение безопасности руководства ОУН.

                            Название спецслужбы после восстановления Независимости Украины

                            20 сентября 1991 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности Украинской ССР.

                            25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", тем самым изменив название спецслужбы на СБУ.

                            Напомним

                            Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта ежегодно.

                            Евгений Устименко

                            Обществопубликации
                            российская пропаганда
                            Военное положение
                            Война в Украине
                            Государственная граница Украины
                            Служба безопасности Украины
                            Украина