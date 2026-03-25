День Служби безпеки України - Євген Хмара привітав колег з професійним святом

Тимчасово виконувач обов’язки голови Служби безпеки України Євген Хмара привітав співробітників СБУ з професійним святом, що відзначається 25 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Він зазначив, що 34 роки СБУ стоїть на варті держави - на них покладена відповідальність за захист громадян. І сьогодні ця місія має визначальне значення.

Війна стала для СБУ серйозним випробуванням, але водночас – періодом розвитку і глибоких змін. Служба безпеки зміцніла, набула унікального технологічного, оперативного і бойового досвіду. Перетворилася на один з ключових підрозділів Сил оборони, який щодня ефективно протистоїть російській агресії

Сьогодні СБУ працює на всіх напрямках цієї війни.

Наші спецпризначенці дають відсіч ворогу на передовій, діють асиметрично і непередбачувано, змушують окупантів постійно переглядати свою воєнну доктрину. Далекобійні дрони СБУ накладають на рф дієві "санкції" і вчиняють яскраву "бавовну" у їхньому тилу. Про наші спецоперації вже пишуть у підручниках для спецслужб по всьому світу. Щодня ми виборюємо на фронті нові "козирі" для України і посилюємо позиції держави на мирних перемовинах

Крім того, всередині України активно діє контррозвідка СБУ, яка викриває агентурні мережі, затримує зрадників та диверсантів, запобігає терактам.

Окремо він згадав кіберфахівців, військово-медичне управління, навчальні заклади, слідчих і інших працівників СБУ, зокрема тих, кого вже нема серед живих.

Ми пам’ятаємо тих, хто віддав життя за те, що всі ми можемо жити на нашій, Богом даній землі. Робимо все, щоб їхня жертва не була марною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. І будемо з честю виконувати цю місію, аж поки наша держава не здобуде справді сталий і справедливий мир