Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
День Служби безпеки України - Євген Хмара привітав колег з професійним святом

Київ • УНН

 • 2858 перегляди

Т.в.о. голови СБУ привітав колег та розповів про бойові здобутки спецслужби. Дрони та спецпризначенці щодня нищать ворога і викривають зрадників у тилу.

Тимчасово виконувач обов’язки голови Служби безпеки України Євген Хмара привітав співробітників СБУ з професійним святом, що відзначається 25 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Він зазначив, що 34 роки СБУ стоїть на варті держави - на них покладена відповідальність за захист громадян. І сьогодні ця місія має визначальне значення.

Війна стала для СБУ серйозним випробуванням, але водночас – періодом розвитку і глибоких змін. Служба безпеки зміцніла, набула унікального технологічного, оперативного і бойового досвіду. Перетворилася на один з ключових підрозділів Сил оборони, який щодня ефективно протистоїть російській агресії

– заявив Хмара.

Сьогодні СБУ працює на всіх напрямках цієї війни.

Наші спецпризначенці дають відсіч ворогу на передовій, діють асиметрично і непередбачувано, змушують окупантів постійно переглядати свою воєнну доктрину. Далекобійні дрони СБУ накладають на рф дієві "санкції" і вчиняють яскраву "бавовну" у їхньому тилу. Про наші спецоперації вже пишуть у підручниках для спецслужб по всьому світу. Щодня ми виборюємо на фронті нові "козирі" для України і посилюємо позиції держави на мирних перемовинах

- зазначив Хмара.

Крім того, всередині України активно діє контррозвідка СБУ, яка викриває агентурні мережі, затримує зрадників та диверсантів, запобігає терактам.

Результат цієї роботи: тисячі врятованих українських громадян. Ми працюємо на випередження і раз за разом переграємо російські спецслужби

- додав Євген Хмара.

Окремо він згадав кіберфахівців, військово-медичне управління, навчальні заклади, слідчих і інших працівників СБУ, зокрема тих, кого вже нема серед живих.

Ми пам’ятаємо тих, хто віддав життя за те, що всі ми можемо жити на нашій, Богом даній землі. Робимо все, щоб їхня жертва не була марною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. І будемо з честю виконувати цю місію, аж поки наша держава не здобуде справді сталий і справедливий мир

– йдеться в дописі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, а також змогла запобігти замахам, які готували росіяни.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Кібератака
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна