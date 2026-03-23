Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський

Зеленський повідомив про викриття російських агентів у релігійних спільнотах. Спецслужби затримали виконавців, які готували замахи на території України.

СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України сьогодні ліквідувала агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, а також змогла запобігти замахам, які готували росіяни. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Була сьогодні доповідь Служби безпеки України – генерал-майора Хмари. Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта 

- сказав Зеленський. 

Він також зазначив, що постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога.

Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти. Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад займеться очищенням СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика