СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України сьогодні ліквідувала агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, а також змогла запобігти замахам, які готували росіяни. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь Служби безпеки України – генерал-майора Хмари. Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога.

Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти. Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей - додав Зеленський.

