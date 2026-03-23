СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский

Киев • УНН

Зеленский сообщил о разоблачении российских агентов в религиозных общинах. Спецслужбы задержали исполнителей, готовивших покушения на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины сегодня ликвидировала агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, а также смогла предотвратить покушения, которые готовили россияне. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН

Был сегодня доклад Службы безопасности Украины – генерал-майора Хмары. Прежде всего о нашей дальнобойной активности против российских нефтяных кошельков. Я благодарен воинам за меткость. Российская война не должна получать дополнительных ресурсов от геополитической ситуации и таких кризисных нефтяных цен. Также СБУ имеет как и всегда хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта 

- сказал Зеленский. 

Он также отметил, что постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага.

В частности, сегодня был доклад по ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные общины. Был на докладе генерал-майор Александр Поклад: в частности, удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад займется очисткой СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам.

Павел Башинский

ОбществоПолитика