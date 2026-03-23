СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о разоблачении российских агентов в религиозных общинах. Спецслужбы задержали исполнителей, готовивших покушения на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины сегодня ликвидировала агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, а также смогла предотвратить покушения, которые готовили россияне. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Был сегодня доклад Службы безопасности Украины – генерал-майора Хмары. Прежде всего о нашей дальнобойной активности против российских нефтяных кошельков. Я благодарен воинам за меткость. Российская война не должна получать дополнительных ресурсов от геополитической ситуации и таких кризисных нефтяных цен. Также СБУ имеет как и всегда хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта
Он также отметил, что постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага.
В частности, сегодня был доклад по ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные общины. Был на докладе генерал-майор Александр Поклад: в частности, удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад займется очисткой СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам.