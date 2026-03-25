24 марта, 18:45 • 31130 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 38420 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 30170 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 34074 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 39438 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 29328 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 29721 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 53486 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 50124 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 20392 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 38090 просмотра
День Службы Безопасности Украины - Евгений Хмара поздравил коллег с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Врио главы СБУ поздравил коллег и рассказал о боевых достижениях спецслужбы. Дроны и спецназовцы ежедневно уничтожают врага и разоблачают предателей в тылу.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Он отметил, что 34 года СБУ стоит на страже государства - на них возложена ответственность за защиту граждан. И сегодня эта миссия имеет определяющее значение.

Война стала для СБУ серьезным испытанием, но в то же время – периодом развития и глубоких изменений. Служба безопасности окрепла, приобрела уникальный технологический, оперативный и боевой опыт. Превратилась в одно из ключевых подразделений Сил обороны, которое ежедневно эффективно противостоит российской агрессии

– заявил Хмара.

Сегодня СБУ работает на всех направлениях этой войны.

Наши спецназовцы дают отпор врагу на передовой, действуют асимметрично и непредсказуемо, заставляют оккупантов постоянно пересматривать свою военную доктрину. Дальнобойные дроны СБУ накладывают на рф действенные "санкции" и совершают яркую "бавовну" в их тылу. О наших спецоперациях уже пишут в учебниках для спецслужб по всему миру. Ежедневно мы добываем на фронте новые "козыри" для Украины и усиливаем позиции государства на мирных переговорах

- отметил Хмара.

Кроме того, внутри Украины активно действует контрразведка СБУ, которая разоблачает агентурные сети, задерживает предателей и диверсантов, предотвращает теракты.

Результат этой работы: тысячи спасенных украинских граждан. Мы работаем на опережение и раз за разом переигрываем российские спецслужбы

- добавил Евгений Хмара.

Отдельно он упомянул киберспециалистов, военно-медицинское управление, учебные заведения, следователей и других сотрудников СБУ, в частности тех, кого уже нет среди живых.

Мы помним тех, кто отдал жизнь за то, что все мы можем жить на нашей, Богом данной земле. Делаем все, чтобы их жертва не была напрасной. Уничтожаем врага на фронте и разоблачаем его агентов в тылу. И будем с честью выполнять эту миссию, пока наше государство не обретет действительно устойчивый и справедливый мир

– говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные сообщества, а также смогла предотвратить покушения, которые готовили россияне.

