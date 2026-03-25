День Службы Безопасности Украины - Евгений Хмара поздравил коллег с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Он отметил, что 34 года СБУ стоит на страже государства - на них возложена ответственность за защиту граждан. И сегодня эта миссия имеет определяющее значение.

Война стала для СБУ серьезным испытанием, но в то же время – периодом развития и глубоких изменений. Служба безопасности окрепла, приобрела уникальный технологический, оперативный и боевой опыт. Превратилась в одно из ключевых подразделений Сил обороны, которое ежедневно эффективно противостоит российской агрессии – заявил Хмара.

Сегодня СБУ работает на всех направлениях этой войны.

Наши спецназовцы дают отпор врагу на передовой, действуют асимметрично и непредсказуемо, заставляют оккупантов постоянно пересматривать свою военную доктрину. Дальнобойные дроны СБУ накладывают на рф действенные "санкции" и совершают яркую "бавовну" в их тылу. О наших спецоперациях уже пишут в учебниках для спецслужб по всему миру. Ежедневно мы добываем на фронте новые "козыри" для Украины и усиливаем позиции государства на мирных переговорах - отметил Хмара.

Кроме того, внутри Украины активно действует контрразведка СБУ, которая разоблачает агентурные сети, задерживает предателей и диверсантов, предотвращает теракты.

Результат этой работы: тысячи спасенных украинских граждан. Мы работаем на опережение и раз за разом переигрываем российские спецслужбы - добавил Евгений Хмара.

Отдельно он упомянул киберспециалистов, военно-медицинское управление, учебные заведения, следователей и других сотрудников СБУ, в частности тех, кого уже нет среди живых.

Мы помним тех, кто отдал жизнь за то, что все мы можем жить на нашей, Богом данной земле. Делаем все, чтобы их жертва не была напрасной. Уничтожаем врага на фронте и разоблачаем его агентов в тылу. И будем с честью выполнять эту миссию, пока наше государство не обретет действительно устойчивый и справедливый мир – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные сообщества, а также смогла предотвратить покушения, которые готовили россияне.