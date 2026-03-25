росіяни ймовірно постачають зброю мексиканським картелям - ЦПД

18:28 • 7658 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
16:27 • 17523 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 43711 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51405 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 44102 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 55742 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 72943 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 60337 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57170 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55246 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Популярнi новини
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 39073 перегляди
Іран атакував ракетами велику електростанцію в Ізраїлі - ЗМІ25 березня, 12:14 • 5284 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 23234 перегляди
Україну очікує похолодання після березневого тепла - синоптик назвала терміни25 березня, 13:00 • 6042 перегляди
Іран відхилив план США щодо припинення вогню та висунув власні умови25 березня, 14:50 • 16992 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 43711 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51405 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 39171 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів25 березня, 11:24 • 44606 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути25 березня, 11:09 • 46139 перегляди
УНН Lite
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 23306 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 60108 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 36706 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 66084 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 66432 перегляди
росіяни ймовірно постачають зброю мексиканським картелям - ЦПД

Київ • УНН

 • 2636 перегляди

США розслідують справу болгарина, пов'язаного з Віктором Бутом, щодо продажу зброї картелю Халіско. Схема включає гранатомети та ППО на мільйони євро.

росіяни ймовірно постачають зброю мексиканським картелям - ЦПД

Поки російська пропаганда вигадує фейки про нібито "продаж Україною західної зброї мексиканському картелю", з’являються реальні кейси, які можуть свідчити про саме "російський слід" у нелегальному постачанні зброї картелям. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За даними ЦПД, у США оприлюднено матеріали справи проти громадянина Болгарії, якого звинувачують у торгівлі зброєю. За даними слідства, він разом із міжнародною групою намагався налагодити постачання важкого озброєння мексиканському картелю "Нового покоління Халіско".

Йдеться про схему, за якою кримінальні структури могли отримувати автомати, гранатомети, протиповітряні системи та інші види озброєння на десятки мільйонів євро.

У цій справі увагу привертає те, що обвинувачений повʼязаний з Віктором Бутом - російським бізнесменом, засудженим у США за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму. Він є одним із найвідоміших гравців глобального "чорного ринку" зброї. 

Ця ситуація містить сумну для російських фейкоробів іронію: в кожному гучному брехливому звинуваченні на адресу України росіяни ризикують вийти на самих себе

- зазначили у ЦПД.

путінська росія є головною рушійною силою міграційних криз у Європі - ЦПД25.03.26, 09:48 • 4368 переглядiв

