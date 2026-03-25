Поки російська пропаганда вигадує фейки про нібито "продаж Україною західної зброї мексиканському картелю", з’являються реальні кейси, які можуть свідчити про саме "російський слід" у нелегальному постачанні зброї картелям. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

За даними ЦПД, у США оприлюднено матеріали справи проти громадянина Болгарії, якого звинувачують у торгівлі зброєю. За даними слідства, він разом із міжнародною групою намагався налагодити постачання важкого озброєння мексиканському картелю "Нового покоління Халіско".

Йдеться про схему, за якою кримінальні структури могли отримувати автомати, гранатомети, протиповітряні системи та інші види озброєння на десятки мільйонів євро.

У цій справі увагу привертає те, що обвинувачений повʼязаний з Віктором Бутом - російським бізнесменом, засудженим у США за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму. Він є одним із найвідоміших гравців глобального "чорного ринку" зброї.

Ця ситуація містить сумну для російських фейкоробів іронію: в кожному гучному брехливому звинуваченні на адресу України росіяни ризикують вийти на самих себе