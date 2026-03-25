росіяни ймовірно постачають зброю мексиканським картелям - ЦПД
Київ • УНН
США розслідують справу болгарина, пов'язаного з Віктором Бутом, щодо продажу зброї картелю Халіско. Схема включає гранатомети та ППО на мільйони євро.
Поки російська пропаганда вигадує фейки про нібито "продаж Україною західної зброї мексиканському картелю", з’являються реальні кейси, які можуть свідчити про саме "російський слід" у нелегальному постачанні зброї картелям. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
За даними ЦПД, у США оприлюднено матеріали справи проти громадянина Болгарії, якого звинувачують у торгівлі зброєю. За даними слідства, він разом із міжнародною групою намагався налагодити постачання важкого озброєння мексиканському картелю "Нового покоління Халіско".
Йдеться про схему, за якою кримінальні структури могли отримувати автомати, гранатомети, протиповітряні системи та інші види озброєння на десятки мільйонів євро.
У цій справі увагу привертає те, що обвинувачений повʼязаний з Віктором Бутом - російським бізнесменом, засудженим у США за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму. Він є одним із найвідоміших гравців глобального "чорного ринку" зброї.
Ця ситуація містить сумну для російських фейкоробів іронію: в кожному гучному брехливому звинуваченні на адресу України росіяни ризикують вийти на самих себе
