путінська росія є головною рушійною силою міграційних криз у Європі - ЦПД
Київ • УНН
кремль організовує потоки нелегалів через білорусь для дестабілізації ЄС та впровадження агентури. Метою є відволікання Заходу від допомоги Україні.
російська федерація і її диктатор володимир путін є "головною рушійною силою" міграційних криз у Європі протягом останнього десятиліття. кремль причетний до масштабних потоків біженців - від сирійської війни 2015 року до наслідків вторгнення в Україну та конфлікту в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Більшість нелегалів потрапляють до кордонів ЄС за прямого російського сприяння. Схема включає видачу російських віз та організоване переміщення осіб через білорусь до меж Польщі, Литви чи Фінляндії для створення провокацій.
Під виглядом біженців росіяни намагаються інфільтрувати свою агентуру для здійснення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури та радикалізації внутрішньої ситуації в країнах НАТО, заявили в ЦПД.
Також у Центрі додали, що штучні міграційні кризи вигідні москві для політичної дестабілізації Європи та впливу на вибори через посилення рейтингів радикальних партій.
Створюючи напруженість на кордонах, кремль прагне змусити ЄС змістити фокус із військової підтримки України на вирішення внутрішніх безпекових проблем
Нагадаємо
В жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з боку білорусі.