Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 30500 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 37827 перегляди
24 березня, 17:38 • 29713 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 33644 перегляди
24 березня, 15:46 • 39038 перегляди
24 березня, 14:45 • 29159 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 29587 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 53083 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 49741 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 20383 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 30520 перегляди
путінська росія є головною рушійною силою міграційних криз у Європі - ЦПД

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

кремль організовує потоки нелегалів через білорусь для дестабілізації ЄС та впровадження агентури. Метою є відволікання Заходу від допомоги Україні.

путінська росія є головною рушійною силою міграційних криз у Європі - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО України

російська федерація і її диктатор володимир путін є "головною рушійною силою" міграційних криз у Європі протягом останнього десятиліття. кремль причетний до масштабних потоків біженців - від сирійської війни 2015 року до наслідків вторгнення в Україну та конфлікту в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Більшість нелегалів потрапляють до кордонів ЄС за прямого російського сприяння. Схема включає видачу російських віз та організоване переміщення осіб через білорусь до меж Польщі, Литви чи Фінляндії для створення провокацій.

Під виглядом біженців росіяни намагаються інфільтрувати свою агентуру для здійснення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури та радикалізації внутрішньої ситуації в країнах НАТО, заявили в ЦПД.

Також у Центрі додали, що штучні міграційні кризи вигідні москві для політичної дестабілізації Європи та впливу на вибори через посилення рейтингів радикальних партій.

Створюючи напруженість на кордонах, кремль прагне змусити ЄС змістити фокус із військової підтримки України на вирішення внутрішніх безпекових проблем

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

В жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з боку білорусі.

Євген Устименко

