путинская россия является главной движущей силой миграционных кризисов в Европе - ЦПД
Киев • УНН
кремль организует потоки нелегалов через беларусь для дестабилизации ЕС и внедрения агентуры. Целью является отвлечение Запада от помощи Украине.
российская федерация и ее диктатор владимир путин являются "главной движущей силой" миграционных кризисов в Европе на протяжении последнего десятилетия. кремль причастен к масштабным потокам беженцев - от сирийской войны 2015 года до последствий вторжения в Украину и конфликта в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Подробности
Большинство нелегалов попадают к границам ЕС при прямом российском содействии. Схема включает выдачу российских виз и организованное перемещение лиц через беларусь к границам Польши, Литвы или Финляндии для создания провокаций.
Под видом беженцев россияне пытаются инфильтрировать свою агентуру для осуществления диверсий на объектах критической инфраструктуры и радикализации внутренней ситуации в странах НАТО, заявили в ЦПД.
Также в Центре добавили, что искусственные миграционные кризисы выгодны москве для политической дестабилизации Европы и влияния на выборы через усиление рейтингов радикальных партий.
Создавая напряженность на границах, кремль стремится заставить ЕС сместить фокус с военной поддержки Украины на решение внутренних проблем безопасности
Напомним
В октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы со стороны беларуси.