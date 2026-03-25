россияне, вероятно, поставляют оружие мексиканским картелям - ЦПД

$43.920.0950.900.01
ukenru
18:28 • 2758 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
16:27 • 11336 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
13:57 • 36013 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 44022 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 40055 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 54419 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 72117 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 59802 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 56916 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55065 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1м/с
45%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 32754 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 41258 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 39456 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 33398 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 18995 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 36016 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 44026 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 33434 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 39487 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 41290 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Ребров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 19023 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 58758 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 35569 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 65071 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 65402 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
Instagram
Шахед-136

россияне, вероятно, поставляют оружие мексиканским картелям - ЦПД

Киев • УНН

 • 612 просмотра

США расследуют дело болгарина, связанного с Виктором Бутом, по продаже оружия картелю Халиско. Схема включает гранатометы и ПВО на миллионы евро.

россияне, вероятно, поставляют оружие мексиканским картелям - ЦПД

Пока российская пропаганда выдумывает фейки о якобы "продаже Украиной западного оружия мексиканскому картелю", появляются реальные кейсы, которые могут свидетельствовать именно о "российском следе" в нелегальных поставках оружия картелям. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

По данным ЦПД, в США обнародованы материалы дела против гражданина Болгарии, обвиняемого в торговле оружием. По данным следствия, он вместе с международной группой пытался наладить поставки тяжелого вооружения мексиканскому картелю "Новое поколение Халиско".

Речь идет о схеме, по которой криминальные структуры могли получать автоматы, гранатометы, противовоздушные системы и другие виды вооружения на десятки миллионов евро.

В этом деле внимание привлекает то, что обвиняемый связан с Виктором Бутом – российским бизнесменом, осужденным в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма. Он является одним из самых известных игроков глобального "черного рынка" оружия. 

Эта ситуация содержит печальную для российских фейкоделов иронию: в каждом громком лживом обвинении в адрес Украины россияне рискуют выйти на самих себя

- отметили в ЦПД.

путинская россия является главной движущей силой миграционных кризисов в Европе - ЦПД25.03.26, 09:48 • 4264 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Мексика
Соединённые Штаты