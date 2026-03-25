россияне, вероятно, поставляют оружие мексиканским картелям - ЦПД
Киев • УНН
США расследуют дело болгарина, связанного с Виктором Бутом, по продаже оружия картелю Халиско. Схема включает гранатометы и ПВО на миллионы евро.
Пока российская пропаганда выдумывает фейки о якобы "продаже Украиной западного оружия мексиканскому картелю", появляются реальные кейсы, которые могут свидетельствовать именно о "российском следе" в нелегальных поставках оружия картелям. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
По данным ЦПД, в США обнародованы материалы дела против гражданина Болгарии, обвиняемого в торговле оружием. По данным следствия, он вместе с международной группой пытался наладить поставки тяжелого вооружения мексиканскому картелю "Новое поколение Халиско".
Речь идет о схеме, по которой криминальные структуры могли получать автоматы, гранатометы, противовоздушные системы и другие виды вооружения на десятки миллионов евро.
В этом деле внимание привлекает то, что обвиняемый связан с Виктором Бутом – российским бизнесменом, осужденным в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма. Он является одним из самых известных игроков глобального "черного рынка" оружия.
Эта ситуация содержит печальную для российских фейкоделов иронию: в каждом громком лживом обвинении в адрес Украины россияне рискуют выйти на самих себя
путинская россия является главной движущей силой миграционных кризисов в Европе - ЦПД25.03.26, 09:48 • 4264 просмотра