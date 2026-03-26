США розпочнуть наземну операцію в Ірані найближчим часом - ЗМІ
Київ • УНН
Конгресмени США натякають на підготовку наземної операції в Ірані найближчим часом. Тегеран посилює оборону острова Харг та перекидає туди засоби ППО.
Наземна операція США в Ірані може розпочатися найближчим часом. Про це із посиланням на трьох конгресменів-республіканців повідомив у соцмережі Х журналіст The Wall Street Journal Алекс Вард, інформує УНН.
За словами його співрозмовників, "включно з головами комітетів Збройних сил Палати представників та Сенату, рішуче натякають на планування наземної операції в Ірані, яка потенційно може розпочатися найближчим часом".
Тим часом CNN пише, що Іран нарощує оборону острова Харг для захисту від потенційної наземної операції США. За словами кількох джерел видання, знайомих з даними американської розвідки, Тегеран розставляє пастки, а також перекидає на острів додатковий військовий персонал і засоби ППО.
Деякі союзники президента ставлять серйозні питання щодо необхідності здійснювати таку операцію, оскільки успішне захоплення острова саме по собі не вирішить проблеми, пов'язані з Ормузькою протокою та домінуванням Ірану на світовому енергетичному ринку
Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що зараз між Тегераном і Вашингтоном не ведеться жодних переговорів, додавши, що обмін повідомленнями через різних посередників "не означає переговорів".
