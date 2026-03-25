Білий дім: переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, попри початковий опір Тегерана плану США
Київ • УНН
США продовжують обговорення плану з 15 пунктів для припинення війни. Попри відсутність негайної згоди Ірану, процес не зайшов у глухий кут.
Білий дім заявив, що переговори з Іраном йдуть повним ходом, навіть незважаючи на те, що Іран не відразу ухвалив запропонований Сполученими Штатами план із 15 пунктів щодо припинення війни, передає УНН.
"Переговори продовжуються. Вони є продуктивними, як сказав президент у понеділок, і залишаються такими", — заявила сьогодні речниця Керолайн Лівітт.
Вона сказала, що обговорення не зайшли в глухий кут, незважаючи на опір Ірану американському плану.
Вона відмовилася надати подробиці пропозиції США, яку президент Дональд Трамп вперше оприлюднив у понеділок.
"Ми не будемо вдаватися в найдрібніші деталі обміну думками між Сполученими Штатами та Іраном на даний момент", - сказала вона.
