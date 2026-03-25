Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США

Белый дом заявил, что переговоры с Ираном идут полным ходом, даже несмотря на то, что Иран не сразу принял предложенный Соединенными Штатами план из 15 пунктов по прекращению войны, передает УНН.

"Переговоры продолжаются. Они продуктивны, как сказал президент в понедельник, и остаются таковыми", — заявила сегодня пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Она сказала, что обсуждения не зашли в тупик, несмотря на сопротивление Ирана американскому плану.

Она отказалась предоставить подробности предложения США, которое президент Дональд Трамп впервые обнародовал в понедельник.

"Мы не будем вдаваться в мельчайшие детали обмена мнениями между Соединенными Штатами и Ираном на данный момент", - сказала она.

