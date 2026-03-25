Археологи знайшли останки легендарного д’Артаньяна - ЗМІ
Київ • УНН
Археологи виявили останки в церкві Маастрихта на місці вівтаря. ДНК скелета порівняють із нащадками капітана мушкетерів для підтвердження особистості.
Археологи у Нідерландах виявили скелет, який може належати Шарлю де Бацу де Кастельмору - прототипу легендарного мушкетера д’Артаньяна. Про це пише Nos, передає УНН.
У церкві Маастрихта було виявлено скелет, який, можливо, належить відомому французькому мушкетеру д'Артаньяну. Куди поділися його останки, століттями залишалося загадкою
Д'Артаньян був ватажком мушкетерів: елітного військового корпусу, який служив особистою охороною французького короля. Він загинув у 1673 році під час облоги Маастрихта, коли французька армія намагалася захопити місто.
Як повідомляється, скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, де у той час ховали лише королівських осіб або інших важливих осіб.
Зі скелета було взято зразок ДНК та відправлено до лабораторії в Мюнхені. Там його порівнюють з ДНК нащадка мушкетера.
Нагадаємо
