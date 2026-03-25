Археологи знайшли останки легендарного д’Артаньяна - ЗМІ

18:28 • 7626 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
16:27 • 17464 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 43641 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51339 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 44061 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 55730 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 72939 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 60335 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57169 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55245 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Популярнi новини
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 39073 перегляди
Іран атакував ракетами велику електростанцію в Ізраїлі - ЗМІ25 березня, 12:14 • 5284 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 23234 перегляди
Україну очікує похолодання після березневого тепла - синоптик назвала терміни25 березня, 13:00 • 6042 перегляди
Іран відхилив план США щодо припинення вогню та висунув власні умови25 березня, 14:50 • 16992 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 43641 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51339 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 39123 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів25 березня, 11:24 • 44584 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути25 березня, 11:09 • 46116 перегляди
Археологи знайшли останки легендарного д’Артаньяна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Археологи виявили останки в церкві Маастрихта на місці вівтаря. ДНК скелета порівняють із нащадками капітана мушкетерів для підтвердження особистості.

Археологи у Нідерландах виявили скелет, який може належати Шарлю де Бацу де Кастельмору - прототипу легендарного мушкетера д’Артаньяна. Про це пише Nos, передає УНН

У церкві Маастрихта було виявлено скелет, який, можливо, належить відомому французькому мушкетеру д'Артаньяну. Куди поділися його останки, століттями залишалося загадкою 

- пише видання. 

Д'Артаньян був ватажком мушкетерів: елітного військового корпусу, який служив особистою охороною французького короля. Він загинув у 1673 році під час облоги Маастрихта, коли французька армія намагалася захопити місто. 

Як повідомляється, скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, де у той час ховали лише королівських осіб або інших важливих осіб. 

Зі скелета було взято зразок ДНК та відправлено до лабораторії в Мюнхені. Там його порівнюють з ДНК нащадка мушкетера. 

Нагадаємо 

Британська поліція вилучила скелети динозаврів загальною вартістю понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів після укладення мирової угоди з громадянином Китаю, якого підозрюють у причетності до масштабної справи про відмивання грошей.

Павло Башинський

