Британська поліція вилучила скелети динозаврів на 12 мільйонів фунтів стерлінгів

Британська поліція вилучила скелети динозаврів загальною вартістю понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів після укладення мирової угоди з громадянином Китаю, якого підозрюють у причетності до масштабної справи про відмивання грошей. Про це інфомрує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Адвокат Національного агентства з боротьби зі злочинністю заявив під час судового засідання у вівторок, 4 листопада, що Су Бінхай погодився відмовитися від трьох повних скам’янілих скелетів, а також від дев’яти лондонських квартир, придбаних приблизно за 15 мільйонів фунтів стерлінгів, але зможе залишити собі 25% від усіх коштів, отриманих від продажу.

Зазначається, що Су Бінхая оголосили у розшук у зв'язку з масштабною справою про відмивання коштів на території Сінгапуру. Влада Сінгапуру конфіскувала готівку, нерухомість, криптовалюту та інші активи на загальну суму у 2,3 мільярда доларів США, та відправила до в'язниці десять обвинувачених, що мали китайське походження: їх звинувачують у відмиванні коштів, незаконно отриманих від міжнародних азартних онлайн-ігор.

Запит на арешт Су Бінхая, поданий Інтерполом, скасували після того, як він та його дружина погодилися передати державі свої активи в межах широкої угоди зі слідством, у якій брали участь ще кілька підозрюваних. Адвокати Су Бінхая відмовилися від коментарів після судового засідання.

Рештки динозаврів віком від 145 до 157 мільйонів років включають самку алозавра з дитинчам, а також стегозавра - пише видання.

Їх було продано аукціонним домом Christie's International Ltd. на торгах Jurassic Icons у 2024 році. Також були конфісковані одинадцять китайських артефактів, придбаних на аукціоні Sotheby’s.

Повідомляється, що скелети динозаврів будуть зберігатися в сховищі на території Лондону.

Нагадаємо

