путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Британська поліція вилучила скелети динозаврів на 12 мільйонів фунтів стерлінгів

Британська поліція вилучила скелети динозаврів на понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів у китайського громадянина, підозрюваного у відмиванні грошей. Су Бінхай погодився відмовитися від трьох повних скам’янілих скелетів та дев'яти лондонських квартир.

Британська поліція вилучила скелети динозаврів на 12 мільйонів фунтів стерлінгів

Британська поліція вилучила скелети динозаврів загальною вартістю понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів після укладення мирової угоди з громадянином Китаю, якого підозрюють у причетності до масштабної справи про відмивання грошей. Про це інфомрує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Адвокат Національного агентства з боротьби зі злочинністю заявив під час судового засідання у вівторок, 4 листопада, що Су Бінхай погодився відмовитися від трьох повних скам’янілих скелетів, а також від дев’яти лондонських квартир, придбаних приблизно за 15 мільйонів фунтів стерлінгів, але зможе залишити собі 25% від усіх коштів, отриманих від продажу.

Зазначається, що Су Бінхая оголосили у розшук у зв'язку з масштабною справою про відмивання коштів на території Сінгапуру. Влада Сінгапуру конфіскувала готівку, нерухомість, криптовалюту та інші активи на загальну суму у 2,3 мільярда доларів США, та відправила до в'язниці десять обвинувачених, що мали китайське походження: їх звинувачують у відмиванні коштів, незаконно отриманих від міжнародних азартних онлайн-ігор.

Запит на арешт Су Бінхая, поданий Інтерполом, скасували після того, як він та його дружина погодилися передати державі свої активи в межах широкої угоди зі слідством, у якій брали участь ще кілька підозрюваних. Адвокати Су Бінхая відмовилися від коментарів після судового засідання.

Рештки динозаврів віком від 145 до 157 мільйонів років включають самку алозавра з дитинчам, а також стегозавра

- пише видання.

Їх було продано аукціонним домом Christie's International Ltd. на торгах Jurassic Icons у 2024 році. Також були конфісковані одинадцять китайських артефактів, придбаних на аукціоні Sotheby’s.

Повідомляється, що скелети динозаврів будуть зберігатися в сховищі на території Лондону.

Нагадаємо

У Монголії знайшли добре збережені рештки найстарішого відомого пахіцефалозавра Zavacephale rinpoche віком близько 108 мільйонів років. Ця знахідка допоможе зрозуміти еволюцію загадкової групи динозаврів та їхню соціальну поведінку.

Британські вчені відкрили найбільше місце збереження слідів динозаврів - ВВС02.01.25, 21:06 • 103753 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Тварини
Обшук
Монголія
Інтерпол
Сінгапур
Лондон