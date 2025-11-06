Британская полиция изъяла скелеты динозавров на 12 миллионов фунтов стерлингов

ukenru
21:56 • 6044 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 12513 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 16919 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 21071 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 21410 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 30474 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33999 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22692 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22669 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 34451 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Зеленский анонсировал новую помощь от Литвы перед началом зимы: "Перед зимой они снова рядом с нами"5 ноября, 16:04 • 3746 просмотра
Конфликт Вашингтона и Каракаса: США глушили сигналы GPS у побережья Венесуэлы - эксперт Sky News5 ноября, 16:21 • 2678 просмотра
Германия предлагает афганцам деньги за отказ от переселения в страну5 ноября, 17:00 • 3174 просмотра
Агенты АТЕШ передали ВСУ информацию о расположении завода по производству российских калибровPhoto5 ноября, 17:52 • 5858 просмотра
Кабмин утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках “Зимней поддержки”: кто может получить средства5 ноября, 18:05 • 3488 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 30472 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33997 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 37219 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 45012 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 34450 просмотра
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 14666 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 16369 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 33752 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 38349 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 51671 просмотра
Британская полиция изъяла скелеты динозавров на 12 миллионов фунтов стерлингов

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Британская полиция изъяла скелеты динозавров на сумму более 12 миллионов фунтов стерлингов у гражданина Китая, подозреваемого в отмывании денег. Су Биньхай согласился отказаться от трех полных окаменелых скелетов и девяти лондонских квартир.

Британская полиция изъяла скелеты динозавров на 12 миллионов фунтов стерлингов

Британская полиция изъяла скелеты динозавров общей стоимостью более 12 миллионов фунтов стерлингов после заключения мирового соглашения с гражданином Китая, подозреваемым в причастности к масштабному делу об отмывании денег. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Адвокат Национального агентства по борьбе с преступностью заявил во время судебного заседания во вторник, 4 ноября, что Су Бинхай согласился отказаться от трех полных окаменелых скелетов, а также от девяти лондонских квартир, приобретенных примерно за 15 миллионов фунтов стерлингов, но сможет оставить себе 25% от всех средств, полученных от продажи.

Отмечается, что Су Бинхай был объявлен в розыск в связи с масштабным делом об отмывании средств на территории Сингапура. Власти Сингапура конфисковали наличные, недвижимость, криптовалюту и другие активы на общую сумму в 2,3 миллиарда долларов США, и отправили в тюрьму десять обвиняемых китайского происхождения: их обвиняют в отмывании средств, незаконно полученных от международных азартных онлайн-игр.

Запрос на арест Су Бинхая, поданный Интерполом, был отменен после того, как он и его жена согласились передать государству свои активы в рамках широкого соглашения со следствием, в котором участвовали еще несколько подозреваемых. Адвокаты Су Бинхая отказались от комментариев после судебного заседания.

Останки динозавров возрастом от 145 до 157 миллионов лет включают самку аллозавра с детенышем, а также стегозавра

- пишет издание.

Они были проданы аукционным домом Christie's International Ltd. на торгах Jurassic Icons в 2024 году. Также были конфискованы одиннадцать китайских артефактов, приобретенных на аукционе Sotheby’s.

Сообщается, что скелеты динозавров будут храниться в хранилище на территории Лондона.

Напомним

В Монголии были найдены хорошо сохранившиеся останки старейшего известного пахицефалозавра Zavacephale rinpoche возрастом около 108 миллионов лет. Эта находка поможет понять эволюцию загадочной группы динозавров и их социальное поведение.

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС02.01.25, 21:06 • 103754 просмотра

Вита Зеленецкая

