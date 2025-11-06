Британская полиция изъяла скелеты динозавров на 12 миллионов фунтов стерлингов

Британская полиция изъяла скелеты динозавров общей стоимостью более 12 миллионов фунтов стерлингов после заключения мирового соглашения с гражданином Китая, подозреваемым в причастности к масштабному делу об отмывании денег. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Адвокат Национального агентства по борьбе с преступностью заявил во время судебного заседания во вторник, 4 ноября, что Су Бинхай согласился отказаться от трех полных окаменелых скелетов, а также от девяти лондонских квартир, приобретенных примерно за 15 миллионов фунтов стерлингов, но сможет оставить себе 25% от всех средств, полученных от продажи.

Отмечается, что Су Бинхай был объявлен в розыск в связи с масштабным делом об отмывании средств на территории Сингапура. Власти Сингапура конфисковали наличные, недвижимость, криптовалюту и другие активы на общую сумму в 2,3 миллиарда долларов США, и отправили в тюрьму десять обвиняемых китайского происхождения: их обвиняют в отмывании средств, незаконно полученных от международных азартных онлайн-игр.

Запрос на арест Су Бинхая, поданный Интерполом, был отменен после того, как он и его жена согласились передать государству свои активы в рамках широкого соглашения со следствием, в котором участвовали еще несколько подозреваемых. Адвокаты Су Бинхая отказались от комментариев после судебного заседания.

Останки динозавров возрастом от 145 до 157 миллионов лет включают самку аллозавра с детенышем, а также стегозавра - пишет издание.

Они были проданы аукционным домом Christie's International Ltd. на торгах Jurassic Icons в 2024 году. Также были конфискованы одиннадцать китайских артефактов, приобретенных на аукционе Sotheby’s.

Сообщается, что скелеты динозавров будут храниться в хранилище на территории Лондона.

