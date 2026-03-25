Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна - СМИ

Археологи в Нидерландах обнаружили скелет, который может принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору — прототипу легендарного мушкетера д’Артаньяна. Об этом пишет Nos, передает УНН.

В церкви Маастрихта был обнаружен скелет, который, возможно, принадлежит известному французскому мушкетеру д'Артаньяну. Куда делись его останки, столетиями оставалось загадкой - пишет издание.

Д'Артаньян был предводителем мушкетеров: элитного военного корпуса, который служил личной охраной французского короля. Он погиб в 1673 году во время осады Маастрихта, когда французская армия пыталась захватить город.

Как сообщается, скелет лежал на месте, где ранее стоял алтарь, где в то время хоронили только королевских особ или других важных лиц.

Со скелета был взят образец ДНК и отправлен в лабораторию в Мюнхене. Там его сравнивают с ДНК потомка мушкетера.

Британская полиция изъяла скелеты динозавров общей стоимостью более 12 миллионов фунтов стерлингов после заключения мирового соглашения с гражданином Китая, которого подозревают в причастности к масштабному делу об отмывании денег.