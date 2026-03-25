Латвія вручила ноту протесту представнику рф через порушення повітряного простору дроном
Київ • УНН
МЗС Латвії висловило протест через російський безпілотник та обстріли цивільної інфраструктури України. Ризики безпеки в регіоні зростають через війну.
Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Латвійській Республіці, щоб висловити категоричний протест та вручити ноту, яка засуджує вторгнення безпілотного літального апарату в повітряний простір Латвії з російської території в ніч на 25 березня. Про це повідомляє МЗС країни, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що представника дипустанови рф поінформували, що росія, розпочавши агресивну війну проти України, створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в усьому регіоні.
Також було засуджено авіаудар росії 24 березня по цивільній інфраструктурі в кількох регіонах України, включаючи Львівську область, внаслідок якого загинули та були поранені мирні жителі, а також була зроблена спроба знищити об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Латвія зазначила, що це є частиною варварського нападу росії не лише на народ України, але й на глибоке історичне та культурне коріння України
Вказується, що агресивна війна росії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. В МЗС Латвії закликали рф припинити агресію та вивести російські збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України.
Нагадаємо
У Латвії та Естонії зафіксували падіння безпілотників з боку рф. Один апарат вибухнув у Краславському краї, інший влучив у трубу електростанції.
росія ставить під сумнів суверенітет Латвії: зафіксована та ж стратегія, що й до України - Коваленко28.01.26, 11:44 • 5106 переглядiв