У Латвію та Естонію залетіли дрони

На територію Латвії та Естонії залетіли дрони, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

За інформацією Національних збройних сил Латвії (NBS), "до повітряного простору Латвії з боку росії увійшов і вибухнув дрон".

Повідомляється, що Повітряні сили країни зафіксували вхід іноземного безпілотного літального апарату до повітряного простору Латвії з боку росії.

Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух у Краславському краї країни. На місце події відправили підрозділи Національних збройних сил, Державної поліції та Державної прикордонної служби Латвії.

"На місці НП виявлено уламки безпілотника. У NBS запевнили, що подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії не виявлено. Жертв серед цивільного населення немає, цивільній інфраструктурі збитків не завдано", - ідеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня заявила в ефірі телеканалу TV3, що Україна вчора ввечері зазнала однієї з найбільших російських атак. "На перший погляд, схоже, що безпілотник, який упав у Латвії, міг бути українським. Як і в Литві. Можу підтвердити, що подібний інцидент стався в Естонії", - сказала Силіня, яку цитує Delfi.

Подібний безпілотник міг упасти і в Естонії, але там він зачепив інфраструктуру. В Естонії також ніхто не постраждав, заявила прем’єр-міністр Латвії.

Наразі у Латвії ведеться розслідування та з'ясування всіх обставин.

Силіня підтвердила, що ввечері 24 березня підтримувала зв'язок із міністром оборони, який перебував у Києві. "В умовах частих атак на Україну ми повинні очікувати, що цей контрзахід з української сторони буде вражаючим. Ми знаходимося біля кордону і відчуваємо це", - сказала прем'єр-міністр країни, додавши, що хороша новина полягає в тому, що "наші системи виявили цей безпілотник".

Безпілотник вибухнув у Краславському краї, за 13 кілометрів від кордону.

Заступник начальника Об'єднаного штабу Національних Збройних Сил з оперативних питань, бригадний генерал Егілс Лещинскіс повідомив в ефірі програми Rīta panorāma, що минулої ночі о 02.19 на радарі було виявлено невідомий літальний апарат, що наближається до латвійського кордону та перетинає його.

На місце події було направлено групу ППО.

Безпілотник вибухнув о 02.39 неподалік села Добричина (Краславський край). Безпілотник вибухнув самостійно, а не після того, як його збили.

Лещинскіс не став робити припущення про потужність вибуху, наголосивши, що ні виробник безпілотника, ні країна походження поки не встановлені. Лещинскіс зазначив, що для підрозділів ППО ніч загалом була неспокійною - ще до згаданого інциденту, близько опівночі, було зафіксовано, що ще один об'єкт також влетів у повітряний простір Латвії, здійснив невеликий поворот і відлетів у бік росії. Лещинскіс зазначив, що обидва дрони відхилилися від курсу або на них були спрямовані засоби електромагнітної боротьби, внаслідок чого вони змінили свою початкову траєкторію і "залетіли туди, куди не мали".

Лещинскіс оцінив, що загалом Міністерство оборони Латвії готове до інцидентів такого типу, але "якщо бойові дії відбуваються у сусідніх країнах", 100% безпека не може бути гарантованою.

Міністр оборони країни Андріс Спрудс повідомив, що у зв'язку з інцидентом він перервав свій робочий візит до України та повертається до Латвії.

В Естонії у середу, 25 березня, о 3:43 ночі дрон врізався в трубу Аувереської електростанції, внаслідок цього ніхто не постраждав, зазначає Delfi.

"Дрон увійшов до повітряного простору Естонії з повітряного простору росії", - ідеться у повідомленні.

На місці працюють сапери Рятувального департаменту країни. Провадження проводить державна прокуратура, а розслідуванням займається Департамент поліції безпеки (Капо), пише видання.

"За наявною на цей момент інформацією, дрон не був направлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з'ясує точні обставини", - прокоментувала те, що сталося, генеральний прокурор країни Астрід Асі.

За попередньою оцінкою компанії Enefit Power, електростанція не отримала безпосередніх пошкоджень і інцидент не суттєво впливає на енергосистему Естонії.

Вранці в середу система оповіщення EE-ALARM розіслала на мобільні телефони повідомлення: "Сили оборони: у зв'язку з агресивною війною росії проти України в регіоні існує супутня загроза безпілотників. Якщо побачите дрон, сховайтесь та зателефонуйте за номером 112. Додаткова інформація: KRIIS.EE та 12".

"Це наслідок повномасштабної агресивної війни росії. Можна припустити, що ми ще зіштовхнемося з подібними інцидентами", – констатував генеральний директор поліції безпеки країни Марго Паллосон.

Доповнення

Як повідомлялося раніше, минулого понеділка в Литві, на лід озера Лавісас впав дрон, не створивши загрози безпеці населення. Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що безпілотник нібито був українським.

