У Литві допустили падіння українського дрона. Науседа назвав інцидент наслідком війни рф проти України

Ексклюзив
18:45 • 1396 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 2664 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 7188 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 13203 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20502 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21598 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24229 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 40107 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37250 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19408 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41246 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64910 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41866 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56125 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37924 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 1412 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19341 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40113 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37255 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56227 перегляди
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 906 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 38012 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43645 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41325 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38190 перегляди
У Литві допустили падіння українського дрона. Науседа назвав інцидент наслідком війни рф проти України

Київ • УНН

 • 4078 перегляди

Міністр оборони Литви заявив, що дрон, що впав у Варенському районі, міг бути українським, який збився з курсу через РЕБ. Гітанас Науседа попередив про неможливість уникнення таких подій.

У Литві допустили падіння українського дрона. Науседа назвав інцидент наслідком війни рф проти України

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що дрон, який розбився у Варенському районі на південному сході Литви, є наслідком війни росії проти України, і, на жаль, поки триває війна, ніхто не може гарантувати, що такі інциденти не повторяться в майбутньому, пише УНН з посиланням на LRT.

Деталі

Рано вранці у понеділок дрон залетів до Литви. Він вибухнув над озером Лавісас, але об'єкт, який перетнув повітряний простір Литви, не був зафіксований військовими радарами. Це не перший подібний інцидент, коли іноземні дрони залітають до Литви. Міністр національної оборони Литви стверджував, що "дрон, який залетів до Литви, найімовірніше, був українським і міг загубитися через вплив радіоелектронної боротьби".

За словами Науседи, не лише Литва, а й сусідні країни стикаються з тим, що в країну залітає дрон з іншої країни.

"На жаль, ми змушені констатувати, що дрони – російського чи українського походження – відхиляються від свого курсу, від свого основного призначення та становлять загрозу для навколишніх країн", – сказав президент Литви.

Передусім, зазначив Науседа, ми повинні звернути увагу на можливості виявлення дронів: "Ми все ще констатуємо, що наша територія гірше покрита, коли дрони літають на низькій висоті – до 300 метрів. У цьому випадку це було саме так".

За словами президента, Литва має плани щодо захисту від дронів, що наближаються, але, на жаль, неможливо реалізувати всі плани тут і зараз. "Це не так, що засоби боротьби з дронами розміщуються на полицях магазинів і можна купити їх усі одразу. Є певні плани постачання та виробництва. Вони дуже чітко відомі", – стверджував Науседа.

Як він наголосив, такі інциденти є наслідком війни росії проти України: "Ніхто не може гарантувати, що такі інциденти не трапляться в майбутньому – ні ми, ні Польща, ні інші держави".

За словами президента Литви, "не так, ніби небо ясне", але Науседа погодився, що Україна не знищує всі безпілотники, запущені росією – деякі не можна захопити. "100-відсоткова ефективність була б ідеальною, але 100-відсоткової ефективності не досягає навіть держава, яка вдосконалює своє обладнання та технології у воєнний час. Це неможливо зробити", - сказав президент Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що "дрон, який розбився і вибухнув у Варенському районі, з великою ймовірністю був українським і міг збитися з курсу через вплив засобів радіоелектронної боротьби", пише видання.

"Цілком імовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас", - заявив у вівторок Каунас.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене у вівторок підтвердила слова міністра оборони.

"Дрон, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським дроном, і він пов'язаний з операцією, яку українці проводили тієї ночі проти росії", - заявила журналістам у вівторок після засідання Комісії з національної безпеки прем'єр-міністр Литви, яку цитує LRT.

"Вже зараз ми можемо з упевненістю сказати, що це був дрон, що збився з курсу", - додала вона.

Вона закликала не спекулювати щодо того, що саме це був за об'єкт, зазначивши, що на це запитання відповідь дасть розслідування, що проводиться.

"У публічному просторі вже з'являються припущення, чи міг це бути так званий дрон типу "Shahed" чи інший об'єкт, проте поки що такі припущення не підтверджені, тому спекулювати було б безвідповідально", - наголосила І. Ругінене.

"Дуже прошу також громадськість не розповсюджувати неперевірену інформацію, не публікувати неперевірені відеоматеріали, а негайно передавати їх відповідним службам. (...) Служби діють активно за розробленими алгоритмами, але у цьому процесі громадянське суспільство також відіграє важливу роль, реагуючи та оперативно передаючи інформацію", - додала прем'єр-міністр Литви.

Керівник уряду Литви наголосила, що це не локальний інцидент, а "частина ширшої реальності безпеки", у якій додаткові ризики для регіону та ускладнення прогнозування таких подій створює агресія росії проти України.

"Тому держава послідовно посилює можливості протиповітряної оборони, виявлення та реагування, і посилюватиме їх далі - швидше, точніше і ще з більшою увагою до запобігання подібним загрозам", - заявила Ругінене.

У Литву залетів і вибухнув невідомий дрон, ймовірно, з білорусі - ЗМІ23.03.26, 21:44 • 5858 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт