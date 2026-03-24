У Литві допустили падіння українського дрона. Науседа назвав інцидент наслідком війни рф проти України

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що дрон, який розбився у Варенському районі на південному сході Литви, є наслідком війни росії проти України, і, на жаль, поки триває війна, ніхто не може гарантувати, що такі інциденти не повторяться в майбутньому, пише УНН з посиланням на LRT.

Рано вранці у понеділок дрон залетів до Литви. Він вибухнув над озером Лавісас, але об'єкт, який перетнув повітряний простір Литви, не був зафіксований військовими радарами. Це не перший подібний інцидент, коли іноземні дрони залітають до Литви. Міністр національної оборони Литви стверджував, що "дрон, який залетів до Литви, найімовірніше, був українським і міг загубитися через вплив радіоелектронної боротьби".

За словами Науседи, не лише Литва, а й сусідні країни стикаються з тим, що в країну залітає дрон з іншої країни.

"На жаль, ми змушені констатувати, що дрони – російського чи українського походження – відхиляються від свого курсу, від свого основного призначення та становлять загрозу для навколишніх країн", – сказав президент Литви.

Передусім, зазначив Науседа, ми повинні звернути увагу на можливості виявлення дронів: "Ми все ще констатуємо, що наша територія гірше покрита, коли дрони літають на низькій висоті – до 300 метрів. У цьому випадку це було саме так".

За словами президента, Литва має плани щодо захисту від дронів, що наближаються, але, на жаль, неможливо реалізувати всі плани тут і зараз. "Це не так, що засоби боротьби з дронами розміщуються на полицях магазинів і можна купити їх усі одразу. Є певні плани постачання та виробництва. Вони дуже чітко відомі", – стверджував Науседа.

Як він наголосив, такі інциденти є наслідком війни росії проти України: "Ніхто не може гарантувати, що такі інциденти не трапляться в майбутньому – ні ми, ні Польща, ні інші держави".

За словами президента Литви, "не так, ніби небо ясне", але Науседа погодився, що Україна не знищує всі безпілотники, запущені росією – деякі не можна захопити. "100-відсоткова ефективність була б ідеальною, але 100-відсоткової ефективності не досягає навіть держава, яка вдосконалює своє обладнання та технології у воєнний час. Це неможливо зробити", - сказав президент Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що "дрон, який розбився і вибухнув у Варенському районі, з великою ймовірністю був українським і міг збитися з курсу через вплив засобів радіоелектронної боротьби", пише видання.

"Цілком імовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас", - заявив у вівторок Каунас.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене у вівторок підтвердила слова міністра оборони.

"Дрон, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським дроном, і він пов'язаний з операцією, яку українці проводили тієї ночі проти росії", - заявила журналістам у вівторок після засідання Комісії з національної безпеки прем'єр-міністр Литви, яку цитує LRT.

"Вже зараз ми можемо з упевненістю сказати, що це був дрон, що збився з курсу", - додала вона.

Вона закликала не спекулювати щодо того, що саме це був за об'єкт, зазначивши, що на це запитання відповідь дасть розслідування, що проводиться.

"У публічному просторі вже з'являються припущення, чи міг це бути так званий дрон типу "Shahed" чи інший об'єкт, проте поки що такі припущення не підтверджені, тому спекулювати було б безвідповідально", - наголосила І. Ругінене.

"Дуже прошу також громадськість не розповсюджувати неперевірену інформацію, не публікувати неперевірені відеоматеріали, а негайно передавати їх відповідним службам. (...) Служби діють активно за розробленими алгоритмами, але у цьому процесі громадянське суспільство також відіграє важливу роль, реагуючи та оперативно передаючи інформацію", - додала прем'єр-міністр Литви.

Керівник уряду Литви наголосила, що це не локальний інцидент, а "частина ширшої реальності безпеки", у якій додаткові ризики для регіону та ускладнення прогнозування таких подій створює агресія росії проти України.

"Тому держава послідовно посилює можливості протиповітряної оборони, виявлення та реагування, і посилюватиме їх далі - швидше, точніше і ще з більшою увагою до запобігання подібним загрозам", - заявила Ругінене.

