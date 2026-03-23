У Литву залетів і вибухнув невідомий дрон, ймовірно, з білорусі - ЗМІ

23 березня, 19:55 • 12962 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 30492 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 26540 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 27078 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 25858 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 17577 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 33535 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 41392 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 33432 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 56335 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Популярнi новини
Нові нафтові плями на Дністрі та загибель птахів виявили на півночі Молдови23 березня, 21:05 • 13644 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12853 перегляди
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуариVideo23 березня, 22:13 • 15414 перегляди
Стала відома причина смерті зірки "Надприродного" Керрі Енн Флемінг 23 березня, 22:44 • 8548 перегляди
Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні23 березня, 23:22 • 19143 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 23264 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 28281 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 27931 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 33527 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 38609 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12945 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17327 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15667 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65377 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66116 перегляди
У Литву залетів і вибухнув невідомий дрон, ймовірно, з білорусі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5052 перегляди

У Литві в озеро впав невідомий безпілотник з двигуном внутрішнього згоряння. Радари та прикордонники не зафіксували порушення кордону.

Приліт невідомого безпілотника зафіксували у Литві. Радари його не зафіксували, прикордонники також не помітили. Як повідомив речник Збройних сил Литви майор Гінтавтаус Цюніс, дрон, ймовірно, прилетів з білорусі, передає УНН із посиланням на LRT.

Деталі

У ніч з неділі на понеділок у селі Лавісас Варенського району в озеро впав і вибухнув об'єкт, за попередніми даними, це був безпілотник. На місці події збирають уламки, а також було знайдено двигун внутрішнього згоряння. Збройні сили Литви заявляють, що радари, що контролюють небо, не зафіксували такого об'єкта, який міг би залетіти в країну, але очікується, що слідство дасть відповіді на ці питання.

У понеділок LRT отримала відеозапис інциденту – вибуху, який стався вночі у Варенському районі. За словами представників Збройних сил Литви, за попередніми даними, об'єкт, можливо, безпілотник, перетнув литовський кордон минулої ночі та впав у Варенському районі.

На пресконференції, що відбулася ввечері, речник Збройних сил Литви майор Цюніс заявив, що уламки об'єкта все ще збираються, а докази будуть досліджені.

"Сьогодні, близько полудня, дві литовські установи – Спільний центр допомоги та Збройні сили Литви – отримали повідомлення про інцидент, тому ми зараз зібралися... Збройні сили Литви отримали дзвінок трохи після полудня від одного громадянина Литви з інформацією, що близько 3-ї години ночі минулої ночі він чув вибух..., звук, схожий на дрон. Усі служби прибули на це місце", – сказав він.

За інформацією військових, безпілотника не зафіксували прикордонники.

"Якщо підтвердиться, що це був безпілотник, який не був виявлений засобами спостереження за повітряним простором, то це питання, яке однозначно вирішується, яке необхідно буде врегулювати. Однак обладнання, як воно є зараз, бачить стільки, скільки може. Що бачить радар і що не бачить, чому він це бачить чи не бачить — це окрема, досить делікатна тема, і, звичайно, наш ворог теж дуже хотів би бачити цю інформацію, тому ми не будемо вдаватися до подробиць. Ми безперечно хотіли б бачити все, що літає, але обладнання не дозволяє всього", — сказав представник литовських військових.

Крім того, Цюніс не виключив, що дрон міг залетіти з білорусі.

"Звідки об'єкт міг прилетіти, поки ми не знаємо. Звичайно, ми знаходимося поряд з білоруссю. Розслідування ще не провели, але це найімовірніше припущення. Звичайно, це з цієї країни", - зауважив Цюніс.

Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями28.01.26, 22:55 • 4498 переглядiв

