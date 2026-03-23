У Литву залетів і вибухнув невідомий дрон, ймовірно, з білорусі - ЗМІ

Приліт невідомого безпілотника зафіксували у Литві. Радари його не зафіксували, прикордонники також не помітили. Як повідомив речник Збройних сил Литви майор Гінтавтаус Цюніс, дрон, ймовірно, прилетів з білорусі, передає УНН із посиланням на LRT.

У ніч з неділі на понеділок у селі Лавісас Варенського району в озеро впав і вибухнув об'єкт, за попередніми даними, це був безпілотник. На місці події збирають уламки, а також було знайдено двигун внутрішнього згоряння. Збройні сили Литви заявляють, що радари, що контролюють небо, не зафіксували такого об'єкта, який міг би залетіти в країну, але очікується, що слідство дасть відповіді на ці питання.

У понеділок LRT отримала відеозапис інциденту – вибуху, який стався вночі у Варенському районі. За словами представників Збройних сил Литви, за попередніми даними, об'єкт, можливо, безпілотник, перетнув литовський кордон минулої ночі та впав у Варенському районі.

На пресконференції, що відбулася ввечері, речник Збройних сил Литви майор Цюніс заявив, що уламки об'єкта все ще збираються, а докази будуть досліджені.

"Сьогодні, близько полудня, дві литовські установи – Спільний центр допомоги та Збройні сили Литви – отримали повідомлення про інцидент, тому ми зараз зібралися... Збройні сили Литви отримали дзвінок трохи після полудня від одного громадянина Литви з інформацією, що близько 3-ї години ночі минулої ночі він чув вибух..., звук, схожий на дрон. Усі служби прибули на це місце", – сказав він.

За інформацією військових, безпілотника не зафіксували прикордонники.

"Якщо підтвердиться, що це був безпілотник, який не був виявлений засобами спостереження за повітряним простором, то це питання, яке однозначно вирішується, яке необхідно буде врегулювати. Однак обладнання, як воно є зараз, бачить стільки, скільки може. Що бачить радар і що не бачить, чому він це бачить чи не бачить — це окрема, досить делікатна тема, і, звичайно, наш ворог теж дуже хотів би бачити цю інформацію, тому ми не будемо вдаватися до подробиць. Ми безперечно хотіли б бачити все, що літає, але обладнання не дозволяє всього", — сказав представник литовських військових.

Крім того, Цюніс не виключив, що дрон міг залетіти з білорусі.

"Звідки об'єкт міг прилетіти, поки ми не знаємо. Звичайно, ми знаходимося поряд з білоруссю. Розслідування ще не провели, але це найімовірніше припущення. Звичайно, це з цієї країни", - зауважив Цюніс.

