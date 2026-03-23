В Литву залетел и взорвался неизвестный дрон, вероятно, из беларуси - СМИ

19:55 • 1676 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
17:52 • 8592 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 13627 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
16:01 • 14464 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
15:57 • 14679 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 13831 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 24413 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40733 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32600 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55453 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto23 марта, 11:05 • 35332 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 31491 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 18350 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 17180 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 8852 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 9018 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 17285 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 18440 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 24413 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 31589 просмотра
В Литву залетел и взорвался неизвестный дрон, вероятно, из беларуси - СМИ

Киев • УНН

В Литве в озеро упал неизвестный беспилотник с двигателем внутреннего сгорания. Радары и пограничники не зафиксировали нарушения границы.

Прилет неизвестного беспилотника зафиксировали в Литве. Радары его не зафиксировали, пограничники также не заметили. Как сообщил спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис, дрон, вероятно, прилетел из беларуси, передает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

В ночь с воскресенья на понедельник в деревне Лависас Варенского района в озеро упал и взорвался объект, по предварительным данным, это был беспилотник. На месте происшествия собирают обломки, а также был найден двигатель внутреннего сгорания. Вооруженные силы Литвы заявляют, что радары, контролирующие небо, не зафиксировали такого объекта, который мог бы залететь в страну, но ожидается, что следствие даст ответы на эти вопросы.

В понедельник LRT получила видеозапись инцидента – взрыва, который произошел ночью в Варенском районе. По словам представителей Вооруженных сил Литвы, по предварительным данным, объект, возможно, беспилотник, пересек литовскую границу прошлой ночью и упал в Варенском районе.

На пресс-конференции, состоявшейся вечером, спикер Вооруженных сил Литвы майор Цюнис заявил, что обломки объекта все еще собираются, а доказательства будут исследованы.

"Сегодня, около полудня, два литовских учреждения – Совместный центр помощи и Вооруженные силы Литвы – получили сообщение об инциденте, поэтому мы сейчас собрались... Вооруженные силы Литвы получили звонок чуть после полудня от одного гражданина Литвы с информацией, что около 3 часов ночи прошлой ночью он слышал взрыв ..., звук, похожий на дрон. Все службы прибыли на это место", – сказал он.

По информации военных, беспилотника не зафиксировали пограничники.

"Если подтвердится, что это был беспилотник, который не был обнаружен средствами наблюдения за воздушным пространством, то это вопрос, который однозначно решается, который необходимо будет урегулировать. Однако оборудование, как оно есть сейчас, видит столько, сколько может. Что видит радар и что не видит, почему он это видит или не видит — это отдельная, довольно деликатная тема, и, конечно, наш враг тоже очень хотел бы видеть эту информацию, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Мы определенно хотели бы видеть все, что летает, но оборудование не позволяет всего", — сказал представитель литовских военных.

Кроме того, Цюнис не исключил, что дрон мог залететь из беларуси.

"Откуда объект мог прилететь, пока мы не знаем. Конечно, мы находимся рядом с Беларусью. Расследование еще не провели, но это самое вероятное предположение. Конечно, это из этой страны", - отметил Цюнис.

Литва выразила протест Беларуси из-за массированной атаки контрабандными шарами28.01.26, 22:55 • 4490 просмотров

