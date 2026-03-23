В Литву залетел и взорвался неизвестный дрон, вероятно, из беларуси - СМИ

Прилет неизвестного беспилотника зафиксировали в Литве. Радары его не зафиксировали, пограничники также не заметили. Как сообщил спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис, дрон, вероятно, прилетел из беларуси, передает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

В ночь с воскресенья на понедельник в деревне Лависас Варенского района в озеро упал и взорвался объект, по предварительным данным, это был беспилотник. На месте происшествия собирают обломки, а также был найден двигатель внутреннего сгорания. Вооруженные силы Литвы заявляют, что радары, контролирующие небо, не зафиксировали такого объекта, который мог бы залететь в страну, но ожидается, что следствие даст ответы на эти вопросы.

В понедельник LRT получила видеозапись инцидента – взрыва, который произошел ночью в Варенском районе. По словам представителей Вооруженных сил Литвы, по предварительным данным, объект, возможно, беспилотник, пересек литовскую границу прошлой ночью и упал в Варенском районе.

На пресс-конференции, состоявшейся вечером, спикер Вооруженных сил Литвы майор Цюнис заявил, что обломки объекта все еще собираются, а доказательства будут исследованы.

"Сегодня, около полудня, два литовских учреждения – Совместный центр помощи и Вооруженные силы Литвы – получили сообщение об инциденте, поэтому мы сейчас собрались... Вооруженные силы Литвы получили звонок чуть после полудня от одного гражданина Литвы с информацией, что около 3 часов ночи прошлой ночью он слышал взрыв ..., звук, похожий на дрон. Все службы прибыли на это место", – сказал он.

По информации военных, беспилотника не зафиксировали пограничники.

"Если подтвердится, что это был беспилотник, который не был обнаружен средствами наблюдения за воздушным пространством, то это вопрос, который однозначно решается, который необходимо будет урегулировать. Однако оборудование, как оно есть сейчас, видит столько, сколько может. Что видит радар и что не видит, почему он это видит или не видит — это отдельная, довольно деликатная тема, и, конечно, наш враг тоже очень хотел бы видеть эту информацию, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Мы определенно хотели бы видеть все, что летает, но оборудование не позволяет всего", — сказал представитель литовских военных.

Кроме того, Цюнис не исключил, что дрон мог залететь из беларуси.

"Откуда объект мог прилететь, пока мы не знаем. Конечно, мы находимся рядом с Беларусью. Расследование еще не провели, но это самое вероятное предположение. Конечно, это из этой страны", - отметил Цюнис.

