Литва выразила протест Беларуси из-за массированной атаки контрабандными шарами

19:02 • 5562 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 9748 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 9300 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 10094 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 13702 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 16420 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 12665 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24150 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23810 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27721 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Популярные новости
Маршрутка столкнулась с легковушкой в Киевской области: двое погибших, семеро пострадавшихPhoto28 января, 11:34 • 4238 просмотра
"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в СШАPhoto28 января, 11:44 • 7456 просмотра
Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие28 января, 12:12 • 4826 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 13850 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 4194 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 32412 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 61894 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 89430 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 68871 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 87442 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 4212 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 37072 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 35679 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 42367 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 45030 просмотра
Литва выразила протест Беларуси из-за массированной атаки контрабандными шарами

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту Беларуси из-за очередного инцидента с использованием воздушных шаров для переправки контрабанды. Масштабный запуск объектов привел к трехкратному закрытию аэропорта Вильнюса и нарушению планов более 1,7 тысячи пассажиров.

Литва выразила протест Беларуси из-за массированной атаки контрабандными шарами

Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту временному поверенному в делах Беларуси из-за очередного инцидента с использованием воздушных шаров для переправки контрабанды. Масштабный запуск объектов с территории соседнего государства привел к трехкратному закрытию аэропорта Вильнюса и нарушению планов более 1,7 тысячи пассажиров. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

В дипломатическом обращении Литва подчеркнула, что регулярные нарушения воздушного пространства являются грубым пренебрежением международным правом и несут прямую угрозу безопасности гражданских полетов. Литовская сторона требует от Минска немедленно прекратить подобные провокации и обеспечить надлежащий контроль над государственной границей. По состоянию на утро среды правоохранители обнаружили восемь шаров, задержали четырех человек и проводят расследование обстоятельств очередной "гибридной атаки".

Литва задержала граждан рф и беларуси по подозрению в поставках технологий для ВПК россии22.12.25, 17:38 • 3679 просмотров

Из-за критической ситуации с метеозондами, которые дезорганизуют работу главных воздушных ворот страны, в Литве еще с середины декабря действует режим чрезвычайного положения. Вильнюс предупредил белорусскую сторону, что в случае повторения инцидентов оставляет за собой право ввести жесткие ограничения на приграничное движение, как это уже практиковалось в октябре прошлого года.

Политический контекст и обещания Минска

Примечательно, что активность контрабандных запусков несколько снизилась после декабрьского визита в Беларусь Джона Коула, спецпосланника президента США Дональда Трампа. Тогда по итогам переговоров сообщалось, что Александр Лукашенко пообещал остановить использование воздушных шаров. Однако последние события свидетельствуют о том, что Минск не соблюдает взятых на себя обязательств.

Литва продлила запрет на транзит товаров, которые могут быть задействованы в войне против Украины29.12.25, 23:13 • 4407 просмотров

Литовские политики расценивают эти действия как часть более широкой стратегии гибридного давления. Сейчас спецслужбы Литвы изучают остатки найденных аэростатов, а пограничные подразделения переведены в состояние повышенной готовности для оперативного выявления и нейтрализации подобных объектов в будущем. 

Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за вероятного проникновения воздушных шаров из беларуси27.01.26, 22:54 • 8414 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Дипломатка
Минск
Беларусь
Дональд Трамп
Вильнюс
Литва