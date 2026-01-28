Литва выразила протест Беларуси из-за массированной атаки контрабандными шарами

Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту временному поверенному в делах Беларуси из-за очередного инцидента с использованием воздушных шаров для переправки контрабанды. Масштабный запуск объектов с территории соседнего государства привел к трехкратному закрытию аэропорта Вильнюса и нарушению планов более 1,7 тысячи пассажиров. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

В дипломатическом обращении Литва подчеркнула, что регулярные нарушения воздушного пространства являются грубым пренебрежением международным правом и несут прямую угрозу безопасности гражданских полетов. Литовская сторона требует от Минска немедленно прекратить подобные провокации и обеспечить надлежащий контроль над государственной границей. По состоянию на утро среды правоохранители обнаружили восемь шаров, задержали четырех человек и проводят расследование обстоятельств очередной "гибридной атаки".

Из-за критической ситуации с метеозондами, которые дезорганизуют работу главных воздушных ворот страны, в Литве еще с середины декабря действует режим чрезвычайного положения. Вильнюс предупредил белорусскую сторону, что в случае повторения инцидентов оставляет за собой право ввести жесткие ограничения на приграничное движение, как это уже практиковалось в октябре прошлого года.

Политический контекст и обещания Минска

Примечательно, что активность контрабандных запусков несколько снизилась после декабрьского визита в Беларусь Джона Коула, спецпосланника президента США Дональда Трампа. Тогда по итогам переговоров сообщалось, что Александр Лукашенко пообещал остановить использование воздушных шаров. Однако последние события свидетельствуют о том, что Минск не соблюдает взятых на себя обязательств.

Литовские политики расценивают эти действия как часть более широкой стратегии гибридного давления. Сейчас спецслужбы Литвы изучают остатки найденных аэростатов, а пограничные подразделения переведены в состояние повышенной готовности для оперативного выявления и нейтрализации подобных объектов в будущем.

