Литва продлила запрет на транзит товаров, которые могут быть задействованы в войне против Украины
Киев • УНН
Власти Литвы приняли решение продлить до 2 января 2027 года временные ограничения на транзит автотранспортом определенных товаров двойного назначения. Это сделано для предотвращения их использования в войне против Украины и укрепления безопасности Европы.
В понедельник, 29 декабря, власти Литвы приняли решение еще на год продлить действие временных ограничений на транзит через страну автотранспортом определенных товаров двойного назначения, которые могут оказаться в России или Беларуси и быть задействованы в войне против Украины. Об этом информирует издание LRT, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что ограничения будут действовать до 2 января 2027 года.
Продлевая меры экспортного контроля, мы стремимся обеспечить эффективное применение международных санкций и уменьшить риск их обхода. Это важный шаг в укреплении нашей безопасности и безопасности всей Европы
В сообщении отмечается, что введенные ограничения уже помогли уменьшить потоки таких товаров в Россию и Беларусь. В то же время угроза обхода санкций остается, поэтому власти решили продлить их действие.
Кроме того, Литва планирует внедрить дополнительные механизмы экспортного контроля для товаров высокого приоритета с повышенными рисками в соответствии с нормами Европейского Союза.
Напомним
Несколько граждан Беларуси, России и Литвы подозреваются в передаче технологий, произведенных за средства ЕС, военной промышленности РФ. О подозрении сообщено пяти лицам и одной компании, проведено более десяти обысков в разных городах Литвы.
