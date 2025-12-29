Литва продлила запрет на транзит товаров, которые могут быть задействованы в войне против Украины

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
18:57 • 4996 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 9278 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 9358 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 13101 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 15841 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 15517 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 19204 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 20706 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20860 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37268 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.8м/с
86%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 24265 просмотра
Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters29 декабря, 13:27 • 7482 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 11293 просмотра
лавров заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию путина: пригрозил ответным ударом и пересмотром переговорной позиции рф15:44 • 4610 просмотра
Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg15:59 • 6674 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 24368 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 26870 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 38351 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 145838 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 189523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Константиновка
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 11363 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 26668 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 36895 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 47408 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 145838 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Forbes
WhatsApp

Литва продлила запрет на транзит товаров, которые могут быть задействованы в войне против Украины

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Власти Литвы приняли решение продлить до 2 января 2027 года временные ограничения на транзит автотранспортом определенных товаров двойного назначения. Это сделано для предотвращения их использования в войне против Украины и укрепления безопасности Европы.

Литва продлила запрет на транзит товаров, которые могут быть задействованы в войне против Украины

В понедельник, 29 декабря, власти Литвы приняли решение еще на год продлить действие временных ограничений на транзит через страну автотранспортом определенных товаров двойного назначения, которые могут оказаться в России или Беларуси и быть задействованы в войне против Украины. Об этом информирует издание LRT, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ограничения будут действовать до 2 января 2027 года.

Продлевая меры экспортного контроля, мы стремимся обеспечить эффективное применение международных санкций и уменьшить риск их обхода. Это важный шаг в укреплении нашей безопасности и безопасности всей Европы

- заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас.

В сообщении отмечается, что введенные ограничения уже помогли уменьшить потоки таких товаров в Россию и Беларусь. В то же время угроза обхода санкций остается, поэтому власти решили продлить их действие.

Кроме того, Литва планирует внедрить дополнительные механизмы экспортного контроля для товаров высокого приоритета с повышенными рисками в соответствии с нормами Европейского Союза.

Напомним

Несколько граждан Беларуси, России и Литвы подозреваются в передаче технологий, произведенных за средства ЕС, военной промышленности РФ. О подозрении сообщено пяти лицам и одной компании, проведено более десяти обысков в разных городах Литвы.

В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси12.12.25, 23:58 • 4702 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Санкции
Техника
Обыск
Война в Украине
Беларусь
Европейский Союз
Литва