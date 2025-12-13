В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси
Киев • УНН
В ноябре Литва подверглась 325 враждебным информационным воздействиям, что почти вдвое больше нормы, при этом 47% атак касались военной тематики. Одновременно фиксируются физические гибридные угрозы, включая запуск метеозондов из Беларуси, нарушающих воздушное пространство Литвы.
В ноябре Литва подверглась рекордному количеству информационных атак со стороны российских и белорусских медиа, направленных на дискредитацию страны, а также физических гибридных угроз из Беларуси. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Аналитики литовской армии сообщили о 325 враждебных информационных воздействиях в ноябре - почти вдвое больше, чем обычно. 47% из них касались военной тематики.
российские и белорусские ресурсы скоординированно разгоняли нарративы об "угрозах транзиту в калининград" и "провокациях на границе", пытаясь сформировать образ Литвы как "нестабильного" и "агрессивного" государства
Литовские специалисты подчеркивают, что эти атаки являются частью более широкой гибридной стратегии москвы и минска.
россия использует тему транзита как инструмент давления на ЕС, угрожая "законными действиями" согласно своей военной доктрине. В то же время беларусь распространяет обвинения относительно "искусственной напряженности" на границе и пытается представить себя "миротворцем", несмотря на реальные провокации
Параллельно фиксируются и физические гибридные угрозы.
По информации ЦПД, с территории беларуси запускают метеозонды, которые нарушают воздушное пространство Литвы и используются для контрабанды или сбора информации. Такие действия уже приводили к остановкам работы Вильнюсского аэропорта и пробкам с более чем тысячей грузовиков на границе.
Напомним
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины фиксирует дезинформационную кампанию относительно отключений электроэнергии в Украине. российские ресурсы распространяют утверждения о якобы несправедливом распределении электроэнергии и продаже ее в ЕС.
