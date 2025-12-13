$42.270.01
21:33
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В ноябре Литва подверглась 325 враждебным информационным воздействиям, что почти вдвое больше нормы, при этом 47% атак касались военной тематики. Одновременно фиксируются физические гибридные угрозы, включая запуск метеозондов из Беларуси, нарушающих воздушное пространство Литвы.

В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси

В ноябре Литва подверглась рекордному количеству информационных атак со стороны российских и белорусских медиа, направленных на дискредитацию страны, а также физических гибридных угроз из Беларуси. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Аналитики литовской армии сообщили о 325 враждебных информационных воздействиях в ноябре - почти вдвое больше, чем обычно. 47% из них касались военной тематики. 

российские и белорусские ресурсы скоординированно разгоняли нарративы об "угрозах транзиту в калининград" и "провокациях на границе", пытаясь сформировать образ Литвы как "нестабильного" и "агрессивного" государства

- говорится в сообщении.

Литовские специалисты подчеркивают, что эти атаки являются частью более широкой гибридной стратегии москвы и минска.

россия использует тему транзита как инструмент давления на ЕС, угрожая "законными действиями" согласно своей военной доктрине. В то же время беларусь распространяет обвинения относительно "искусственной напряженности" на границе и пытается представить себя "миротворцем", несмотря на реальные провокации

- пишет Центр противодействия дезинформации.

Параллельно фиксируются и физические гибридные угрозы.

По информации ЦПД, с территории беларуси запускают метеозонды, которые нарушают воздушное пространство Литвы и используются для контрабанды или сбора информации. Такие действия уже приводили к остановкам работы Вильнюсского аэропорта и пробкам с более чем тысячей грузовиков на границе.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины фиксирует дезинформационную кампанию относительно отключений электроэнергии в Украине. российские ресурсы распространяют утверждения о якобы несправедливом распределении электроэнергии и продаже ее в ЕС.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Беларусь
Европейский Союз
Вильнюс
Литва