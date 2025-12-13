$42.270.01
У Литві зафіксували рекордну кількість інформаційних атак з боку росії та білорусі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У листопаді Литва зазнала 325 ворожих інформаційних впливів, що майже вдвічі більше норми, з 47% атак, що стосувалися військової тематики. Одночасно фіксуються фізичні гібридні загрози, включаючи запуск метеозондів з Білорусі, що порушують повітряний простір Литви.

У Литві зафіксували рекордну кількість інформаційних атак з боку росії та білорусі

У листопаді Литва зазнала рекордної кількості інформаційних атак від російських та білоруських медіа, спрямованих на дискредитацію країни, а також фізичних гібридних загроз із Білорусі. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Аналітики литовської армії повідомили про 325 ворожих інформаційних впливів у листопаді - майже вдвічі більше, ніж зазвичай. 47% з них стосувалися військової тематики. 

російські та білоруські ресурси координовано розганяли наративи про "загрози транзиту до калінінграда" та "провокації на кордоні", намагаючись сформувати образ Литви як "нестабільної" й "агресивної" держави

- йдеться у дописі.

Литовські фахівці наголошують, що ці атаки є частиною ширшої гібридної стратегії москви та мінська.

росія використовує тему транзиту як інструмент тиску на ЄС, погрожуючи "законними діями" згідно зі своєю військовою доктриною. Водночас білорусь поширює звинувачення щодо "штучної напруженості" на кордоні та намагається подати себе "миротворцем", попри реальні провокації

- пише Центр протидії дезінформації.

Паралельно фіксуються і фізичні гібридні загрози.

За інформацією ЦПД, з території білорусі запускають метеозонди, які порушують повітряний простір Литви та використовуються для контрабанди або збору інформації. Такі дії вже призводили до зупинок роботи Вільнюського аеропорту та заторів із понад тисячею вантажівок на кордоні.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО України фіксує дезінформаційну кампанію щодо відключень електроенергії в Україні. російські ресурси поширюють твердження про нібито несправедливий розподіл електроенергії та продаж її в ЄС.

Віта Зеленецька

російська пропаганда
Білорусь
Європейський Союз
Вільнюс
Литва