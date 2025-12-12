$42.280.10
01:09 • 7716 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 20446 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 28866 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 27535 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 29891 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 40171 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 20906 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21460 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17010 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17132 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО України фіксує дезінформаційну кампанію щодо відключень електроенергії в Україні. російські ресурси поширюють твердження про нібито несправедливий розподіл електроенергії та продаж її в ЄС.

рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД

У мережі фіксується дезінформаційна кампанія, у рамках якої поширюються спекулятивні, маніпулятивні та брехливі тези щодо відключень електроенергії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські та замасковані під українські ресурси поширюють твердження, що нібито влада України "несправедливо розподіляє електроенергію між регіонами", через що східні області залишаються без світла, а на заході "світяться кафе".

Також поширюється старий пропагандистський наратив про те, що Україна "продає електрику в ЄС, поки її громадяни сидять без світла". При цьому раніше в Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію, а уся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання.

Поширення таких наративів - типовий приклад інформаційної операції ворога. Мета - спровокувати розкол у суспільстві, дестабілізувати внутрішню ситуацію та посіяти конфлікт між мешканцями різних регіонів України

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що насправді єдина причина відключень світла - терористичні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

"Різниця в масштабах відключень між регіонами пояснюється тим, що ворог свідомо атакує не лише об’єкти генерації, а й лінії передачі електроенергії між українськими регіонами", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У ЦПД прогнозують, що у найближчі місяці росія посилюватиме когнітивні операції проти України, намагаючись посіяти серед українців зневіру, нав’язати ідею неминучості поразки та створити розкол між військовими, владою і суспільством.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство енергетики України
Україна