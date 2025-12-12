рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД

У мережі фіксується дезінформаційна кампанія, у рамках якої поширюються спекулятивні, маніпулятивні та брехливі тези щодо відключень електроенергії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські та замасковані під українські ресурси поширюють твердження, що нібито влада України "несправедливо розподіляє електроенергію між регіонами", через що східні області залишаються без світла, а на заході "світяться кафе".

Також поширюється старий пропагандистський наратив про те, що Україна "продає електрику в ЄС, поки її громадяни сидять без світла". При цьому раніше в Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію, а уся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання.

Поширення таких наративів - типовий приклад інформаційної операції ворога. Мета - спровокувати розкол у суспільстві, дестабілізувати внутрішню ситуацію та посіяти конфлікт між мешканцями різних регіонів України - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що насправді єдина причина відключень світла - терористичні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

"Різниця в масштабах відключень між регіонами пояснюється тим, що ворог свідомо атакує не лише об’єкти генерації, а й лінії передачі електроенергії між українськими регіонами", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У ЦПД прогнозують, що у найближчі місяці росія посилюватиме когнітивні операції проти України, намагаючись посіяти серед українців зневіру, нав’язати ідею неминучості поразки та створити розкол між військовими, владою і суспільством.

