РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД

01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 12:12
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого
11 декабря, 20:35
В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ
11 декабря, 21:17
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg
02:14
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины
03:58
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW
04:30
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 13:44
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex
11 декабря, 11:11
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться
10 декабря, 17:55
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму
10 декабря, 16:30
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме
11 декабря, 11:09
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки
10 декабря, 13:37
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос
10 декабря, 12:35
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате
10 декабря, 12:19
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего
10 декабря, 10:30
РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины фиксирует дезинформационную кампанию по отключениям электроэнергии в Украине. Российские ресурсы распространяют утверждения о якобы несправедливом распределении электроэнергии и продаже ее в ЕС.

РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД

В сети фиксируется дезинформационная кампания, в рамках которой распространяются спекулятивные, манипулятивные и лживые тезисы относительно отключений электроэнергии в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что российские и замаскированные под украинские ресурсы распространяют утверждение, что якобы власти Украины "несправедливо распределяют электроэнергию между регионами", из-за чего восточные области остаются без света, а на западе "светятся кафе".

Также распространяется старый пропагандистский нарратив о том, что Украина "продает электричество в ЕС, пока ее граждане сидят без света". При этом ранее в Минэнерго сообщили, что Украина не экспортирует электроэнергию, а вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления.

Распространение таких нарративов – типичный пример информационной операции врага. Цель – спровоцировать раскол в обществе, дестабилизировать внутреннюю ситуацию и посеять конфликт между жителями разных регионов Украины

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что на самом деле единственная причина отключений света – террористические удары россиян по энергетической инфраструктуре.

"Разница в масштабах отключений между регионами объясняется тем, что враг сознательно атакует не только объекты генерации, но и линии передачи электроэнергии между украинскими регионами", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В ЦПД прогнозируют, что в ближайшие месяцы россия будет усиливать когнитивные операции против Украины, пытаясь посеять среди украинцев уныние, навязать идею неизбежности поражения и создать раскол между военными, властью и обществом.

Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД
23.11.25, 06:30

Вадим Хлюдзинский

