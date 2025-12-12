РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины фиксирует дезинформационную кампанию по отключениям электроэнергии в Украине. Российские ресурсы распространяют утверждения о якобы несправедливом распределении электроэнергии и продаже ее в ЕС.
В сети фиксируется дезинформационная кампания, в рамках которой распространяются спекулятивные, манипулятивные и лживые тезисы относительно отключений электроэнергии в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что российские и замаскированные под украинские ресурсы распространяют утверждение, что якобы власти Украины "несправедливо распределяют электроэнергию между регионами", из-за чего восточные области остаются без света, а на западе "светятся кафе".
Также распространяется старый пропагандистский нарратив о том, что Украина "продает электричество в ЕС, пока ее граждане сидят без света". При этом ранее в Минэнерго сообщили, что Украина не экспортирует электроэнергию, а вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления.
Распространение таких нарративов – типичный пример информационной операции врага. Цель – спровоцировать раскол в обществе, дестабилизировать внутреннюю ситуацию и посеять конфликт между жителями разных регионов Украины
В ЦПД указывают, что на самом деле единственная причина отключений света – террористические удары россиян по энергетической инфраструктуре.
"Разница в масштабах отключений между регионами объясняется тем, что враг сознательно атакует не только объекты генерации, но и линии передачи электроэнергии между украинскими регионами", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
В ЦПД прогнозируют, что в ближайшие месяцы россия будет усиливать когнитивные операции против Украины, пытаясь посеять среди украинцев уныние, навязать идею неизбежности поражения и создать раскол между военными, властью и обществом.
