Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД
Киев • УНН
Опросы показывают ухудшение материального положения россиян, лишь 8% отмечают увеличение достатка, а 23% говорят об ухудшении. Лишь 24% надеются на улучшение финансовой ситуации в ближайший год.
Новые данные социологических опросов показывают ухудшение материального положения россиян в течение последних нескольких месяцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что доля тех россиян, кто отмечает увеличение своего достатка, опустилась до 8%, тогда как об ухудшении материального положения говорит почти каждый четвертый (23%). При этом оптимизм падает: лишь 24% надеются на улучшение финансовой ситуации в ближайший год.
В то же время пропагандистские медиа, распространяя эту новость, делают акцент на том, что 57% россиян "считают свое материальное положение средним". Так они пытаются навязать иллюзию "экономической стабильности", хотя этот нарратив далек от реальности
Там отмечают, что из-за полномасштабной войны против Украины, на которую кремль тратит огромные ресурсы, за последние годы рф вошла в системную экономическую деградацию.
"Доходы населения падают, а налоги и цены растут. путин не демонстрирует желания завершать войну. Экономическое давление на население будет только усиливаться, и со временем еще больше россиян почувствуют войну на собственном кармане", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Недавно Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей.
