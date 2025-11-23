Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД

$42.150.00
22 ноября, 17:42 • 22265 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 43202 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 30874 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 30945 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 27581 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 17739 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 19732 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19677 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21960 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28056 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии22 ноября, 21:28 • 12701 просмотра
Грэм: Трамп стремится к миру в Украине, подталкивая обе стороны к переговорамPhoto22 ноября, 22:32 • 3398 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину: в облцентре возникли пожары в многоэтажке и частном доме, есть пострадавшие22 ноября, 22:59 • 12977 просмотра
Россия вывозит украинских школьников на Сахалин для ассимиляции - ЦНС23 ноября, 00:10 • 12601 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 20411 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 69348 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 52649 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 58570 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 65201 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 62132 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 15878 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 25613 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 28933 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 69359 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 48721 просмотра
Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД

Киев • УНН

 • 2248 просмотра

Опросы показывают ухудшение материального положения россиян, лишь 8% отмечают увеличение достатка, а 23% говорят об ухудшении. Лишь 24% надеются на улучшение финансовой ситуации в ближайший год.

Материальное положение россиян ухудшается: лишь 8% отмечают увеличение достатка - ЦПД

Новые данные социологических опросов показывают ухудшение материального положения россиян в течение последних нескольких месяцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что доля тех россиян, кто отмечает увеличение своего достатка, опустилась до 8%, тогда как об ухудшении материального положения говорит почти каждый четвертый (23%). При этом оптимизм падает: лишь 24% надеются на улучшение финансовой ситуации в ближайший год.

В то же время пропагандистские медиа, распространяя эту новость, делают акцент на том, что 57% россиян "считают свое материальное положение средним". Так они пытаются навязать иллюзию "экономической стабильности", хотя этот нарратив далек от реальности

- указывают в ЦПД.

Там отмечают, что из-за полномасштабной войны против Украины, на которую кремль тратит огромные ресурсы, за последние годы рф вошла в системную экономическую деградацию.

"Доходы населения падают, а налоги и цены растут. путин не демонстрирует желания завершать войну. Экономическое давление на население будет только усиливаться, и со временем еще больше россиян почувствуют войну на собственном кармане", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Недавно Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка14.11.25, 12:03 • 5335 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
Украина