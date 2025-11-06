ukenru
Ексклюзив
14:11 • 4706 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 10913 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13455 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14477 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36233 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31676 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35521 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49303 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38545 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32328 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
кремль готує росіян до злиднів: розвідка повідомила про масштабне підвищення податків і скорочення пільг

Київ • УНН

 • 882 перегляди

російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів. кремль планує підвищити податки, урізати соціальні програми та перекласти відповідальність за непопулярні рішення на губернаторів і сенаторів.

кремль готує росіян до злиднів: розвідка повідомила про масштабне підвищення податків і скорочення пільг

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів. Про це українська розвідка повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, щоб закрити фінансову діру, кремль планує підвищити податки, урізати соціальні програми та перекласти відповідальність за непопулярні рішення на губернаторів і сенаторів, використовуючи їх як "громовідводи".

Економіка рф входить у фазу затяжного спаду: компанії скорочують витрати та відкладають інвестиції - СЗРУ05.11.25, 16:26 • 4086 переглядiв

У рф офіційно планується підвищення ПДВ із 20% до 22%, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та перегляд пільг для самозайнятих громадян, які нині платять лише 4-6% податку. Режим самозайнятості можуть скасувати вже у 2026 році, змусивши людей або зареєструватися як підприємці, або платити повну ставку податку 

– йдеться в повідомленні СЗР України.

Водночас розглядається запровадження соціальних внесків для безробітних, фрилансерів і неофіційних працівників. Формально це називають "соціальною справедливістю", але фактично ініціатива лише посилює фінансовий тиск на росіян.

кремль також планує скоротити соціальні витрати: материнський капітал виплачуватиметься лише за третю дитину, а програми "сімейної іпотеки" перекладуть на плечі регіонів. Місцева влада, більшість якої вже має дефіцитні бюджети, буде змушена підвищувати транспортні податки та вартість паркування.

Через війну росіяни змушені менше їсти - ЦПД02.11.25, 23:06 • 7800 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна