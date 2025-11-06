кремль готує росіян до злиднів: розвідка повідомила про масштабне підвищення податків і скорочення пільг
Київ • УНН
російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів. кремль планує підвищити податки, урізати соціальні програми та перекласти відповідальність за непопулярні рішення на губернаторів і сенаторів.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів. Про це українська розвідка повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За даними розвідки, щоб закрити фінансову діру, кремль планує підвищити податки, урізати соціальні програми та перекласти відповідальність за непопулярні рішення на губернаторів і сенаторів, використовуючи їх як "громовідводи".
Економіка рф входить у фазу затяжного спаду: компанії скорочують витрати та відкладають інвестиції - СЗРУ05.11.25, 16:26 • 4086 переглядiв
У рф офіційно планується підвищення ПДВ із 20% до 22%, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та перегляд пільг для самозайнятих громадян, які нині платять лише 4-6% податку. Режим самозайнятості можуть скасувати вже у 2026 році, змусивши людей або зареєструватися як підприємці, або платити повну ставку податку
Водночас розглядається запровадження соціальних внесків для безробітних, фрилансерів і неофіційних працівників. Формально це називають "соціальною справедливістю", але фактично ініціатива лише посилює фінансовий тиск на росіян.
кремль також планує скоротити соціальні витрати: материнський капітал виплачуватиметься лише за третю дитину, а програми "сімейної іпотеки" перекладуть на плечі регіонів. Місцева влада, більшість якої вже має дефіцитні бюджети, буде змушена підвищувати транспортні податки та вартість паркування.
Через війну росіяни змушені менше їсти - ЦПД02.11.25, 23:06 • 7800 переглядiв