ukenru
12:47 • 5426 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 10735 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 12369 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
08:00 • 33013 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 30596 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 34919 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49007 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38470 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32203 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 51635 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
кремль готовит россиян к нищете: разведка сообщила о масштабном повышении налогов и сокращении льгот

Киев • УНН

 • 464 просмотра

российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов.

кремль готовит россиян к нищете: разведка сообщила о масштабном повышении налогов и сокращении льгот

Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. Об этом украинская разведка сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По данным разведки, чтобы закрыть финансовую дыру, кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов, используя их как "громоотводы".

Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР05.11.25, 16:26 • 4056 просмотров

В РФ официально планируется повышение НДС с 20% до 22%, уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения и пересмотр льгот для самозанятых граждан, которые сейчас платят лишь 4-6% налога. Режим самозанятости могут отменить уже в 2026 году, заставив людей либо зарегистрироваться как предприниматели, либо платить полную ставку налога 

– говорится в сообщении СВР Украины.

В то же время рассматривается введение социальных взносов для безработных, фрилансеров и неофициальных работников. Формально это называют "социальной справедливостью", но фактически инициатива лишь усиливает финансовое давление на россиян.

кремль также планирует сократить социальные расходы: материнский капитал будет выплачиваться только за третьего ребенка, а программы "семейной ипотеки" переложат на плечи регионов. Местные власти, большинство которых уже имеют дефицитные бюджеты, будут вынуждены повышать транспортные налоги и стоимость парковки.

Из-за войны россияне вынуждены меньше есть - ЦПД02.11.25, 23:06 • 7695 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Украина