Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. Об этом украинская разведка сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

По данным разведки, чтобы закрыть финансовую дыру, кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов, используя их как "громоотводы".

Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР

В РФ официально планируется повышение НДС с 20% до 22%, уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения и пересмотр льгот для самозанятых граждан, которые сейчас платят лишь 4-6% налога. Режим самозанятости могут отменить уже в 2026 году, заставив людей либо зарегистрироваться как предприниматели, либо платить полную ставку налога