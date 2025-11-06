кремль готовит россиян к нищете: разведка сообщила о масштабном повышении налогов и сокращении льгот
Киев • УНН
российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов.
Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. Об этом украинская разведка сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По данным разведки, чтобы закрыть финансовую дыру, кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов, используя их как "громоотводы".
Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР05.11.25, 16:26 • 4056 просмотров
В РФ официально планируется повышение НДС с 20% до 22%, уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения и пересмотр льгот для самозанятых граждан, которые сейчас платят лишь 4-6% налога. Режим самозанятости могут отменить уже в 2026 году, заставив людей либо зарегистрироваться как предприниматели, либо платить полную ставку налога
В то же время рассматривается введение социальных взносов для безработных, фрилансеров и неофициальных работников. Формально это называют "социальной справедливостью", но фактически инициатива лишь усиливает финансовое давление на россиян.
кремль также планирует сократить социальные расходы: материнский капитал будет выплачиваться только за третьего ребенка, а программы "семейной ипотеки" переложат на плечи регионов. Местные власти, большинство которых уже имеют дефицитные бюджеты, будут вынуждены повышать транспортные налоги и стоимость парковки.
Из-за войны россияне вынуждены меньше есть - ЦПД02.11.25, 23:06 • 7695 просмотров