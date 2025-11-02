Из-за войны россияне вынуждены меньше есть - ЦПД
Киев • УНН
Впервые за много лет в РФ зафиксировано падение потребления продуктов в натуральном выражении. Россияне съели меньше гречки, мяса, риса и выпили меньше молока, несмотря на рост денежных затрат на продукты.
Проблемы российской экономики, вызванные войной и санкциями, привели к тому, что россияне стали меньше есть. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что впервые за много лет статистика зафиксировала в РФ падение потребления продуктов в натуральном выражении.
Центр противодействия дезинформации сообщает, что за последние два месяца россияне съели на 9% меньше гречки и мяса, на 10% меньше риса, выпили на 8% меньше молока и т.д. При этом денежные расходы россиян на продукты увеличились из-за существенного подорожания продуктов питания
Пока российская пропаганда убеждает граждан РФ, что их реальные доходы якобы растут, а экономика, несмотря на санкции, "в хорошем состоянии", в реальности обычные россияне вынуждены в прямом смысле "затягивать пояса"
"Единственная причина ухудшения жизни россиян – продолжение войны против Украины, которая требует все больше расходов, которые Кремль вытягивает из кошельков своих подданных", - добавили в ЦПД.
Напомним
Российская экономика входит в фазу, когда официальная статистика не скрывает масштабы проблем, теряя способность генерировать прибыль в традиционно сильных секторах. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.
