Из-за войны россияне вынуждены меньше есть - ЦПД

Проблемы российской экономики, вызванные войной и санкциями, привели к тому, что россияне стали меньше есть. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что впервые за много лет статистика зафиксировала в РФ падение потребления продуктов в натуральном выражении.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что за последние два месяца россияне съели на 9% меньше гречки и мяса, на 10% меньше риса, выпили на 8% меньше молока и т.д. При этом денежные расходы россиян на продукты увеличились из-за существенного подорожания продуктов питания

Пока российская пропаганда убеждает граждан РФ, что их реальные доходы якобы растут, а экономика, несмотря на санкции, "в хорошем состоянии", в реальности обычные россияне вынуждены в прямом смысле "затягивать пояса" - говорится в сообщении.

"Единственная причина ухудшения жизни россиян – продолжение войны против Украины, которая требует все больше расходов, которые Кремль вытягивает из кошельков своих подданных", - добавили в ЦПД.

Напомним

Российская экономика входит в фазу, когда официальная статистика не скрывает масштабы проблем, теряя способность генерировать прибыль в традиционно сильных секторах. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.

