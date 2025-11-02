$42.080.01
19:16 • 5280 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 15043 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 21550 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33596 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41459 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 52046 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76085 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 83435 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109284 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 98870 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Через війну росіяни змушені менше їсти - ЦПД

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Вперше за багато років в рф зафіксовано падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. росіяни з'їли менше гречки, м'яса, рису та випили менше молока, попри зростання грошових витрат на харчі.

Через війну росіяни змушені менше їсти - ЦПД

Проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, призвели до того, що росіяни почали менше їсти. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вперше за багато років статистика зафіксувала в рф падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. 

Центр протидії дезінформації повідомляє, що за останні два місяці росіяни з'їли на 9% менше гречки та м'яса, на 10% менше рису, випили на 8% менше молока тощо. При цьому грошові витрати росіян на продукти збільшилися через суттєве подорожчання харчів

Поки російська пропаганда переконує громадян рф, що їхні реальні доходи нібито зростають, а економіка, попри санкції, "в хорошому стані", в реальності звичайні росіяни змушені в прямому сенсі "затягувати паски"

- йдеться у дописі.

"Єдина причина погіршення життя росіян – продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які кремль витягає з гаманців своїх підданих", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

Російська економіка входить у фазу, коли офіційна статистика не приховує масштаби проблем, втрачаючи здатність генерувати прибуток у традиційно сильних секторах. Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.

