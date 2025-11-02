Через війну росіяни змушені менше їсти - ЦПД

Проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, призвели до того, що росіяни почали менше їсти. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вперше за багато років статистика зафіксувала в рф падіння споживання продуктів у натуральному вимірі.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що за останні два місяці росіяни з'їли на 9% менше гречки та м'яса, на 10% менше рису, випили на 8% менше молока тощо. При цьому грошові витрати росіян на продукти збільшилися через суттєве подорожчання харчів

Поки російська пропаганда переконує громадян рф, що їхні реальні доходи нібито зростають, а економіка, попри санкції, "в хорошому стані", в реальності звичайні росіяни змушені в прямому сенсі "затягувати паски" - йдеться у дописі.

"Єдина причина погіршення життя росіян – продовження війни проти України, яка потребує дедалі більше витрат, які кремль витягає з гаманців своїх підданих", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

Російська економіка входить у фазу, коли офіційна статистика не приховує масштаби проблем, втрачаючи здатність генерувати прибуток у традиційно сильних секторах. Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.

