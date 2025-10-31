Попри "хронічний" дефіцит лікарів і педагогів, російська влада демонструє, що ставка робиться не на розвиток висококваліфікованих кадрів, а на дешеву робочу силу та адміністративний контроль, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвілки, середня зарплата лікаря в росії становить 87 012 рублів. При цьому країна відчуває нестачу близько 23,3 тис. лікарів і 63,6 тис. середнього медичного персоналу. У сільських районах ситуація критична – бракує половини штату.

У відповідь влада дозволила фельдшерам й акушеркам без вищої освіти виконувати функції лікарів. Паралельно зростає попит на вахтову роботу: якщо у 2024 році кількість вакансій для медиків-вахтовиків була менше ніж 1,5 тис., то за перші вісім місяців 2025-го вона зросла до 3,4 тис.

кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка

На цьому тлі ринок праці демонструє інші пріоритети. У третьому кварталі 2025 року сортувальникам товарів без досвіду пропонували в середньому 155 539 рублів на місяць – майже удвічі більше, ніж лікарям. Це вказує на те, що система стимулює некваліфіковану працю, тоді як професії, що потребують тривалої підготовки, залишаються недооціненими. Додатковим сигналом є плани уряду у 2026 році збільшити квоту на трудових мігрантів до 279 тисяч осіб, що на 20 % більше, ніж цього року. Основними країнами-постачальниками робочої сили стануть Індія, Китай, Малайзія, Бангладеш та країни Африки. Таким чином, дефіцит кадрів у ключових сферах компенсується не інвестиціями у власну систему освіти, а імпортом дешевої робочої сили - йдеться у повідомленні.

російська митниця не виконає план на 2025 рік, дефіцит сягне майже 25 млрд доларів - розвідка

У розвідці додали, що освітня політика також демонструє зміщення акцентів. З наступного року російським школярам стане складніше вступати до університетів: міністерство освіти підвищує мінімальні бали одразу з шести предметів. Для більшості випускників це означатиме вибір між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії. Паралельно кількість "радників з виховання" (пропагандистів) у школах подвоїться до 60 тисяч осіб, тоді як кількість учителів з 2020 по 2025 роки скоротилася на 20 тисяч, а загальний дефіцит педагогів оцінюється у 600 тисяч.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка

Усі ці тенденції формують модель, у якій висококваліфіковані спеціалісти стають зайвими. російська економіка дедалі більше орієнтується на некваліфіковану працю, імпорт мігрантів та ідеологічний контроль у школах, тоді як професії, що потребують знань і досвіду, виявляються незатребувані в сучасній рф - резюмували у розвідці.

Регіони рф урізають соціальні програми заради премій військовим вербувальникам – розвідка України