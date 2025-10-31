росія компенсує значний дефіцит лікарів і педагогів імпортом дешевої робочої сили - розвідка
Київ • УНН
росія відчуває значний дефіцит лікарів та педагогів, але влада замість розвитку кваліфікованих кадрів робить ставку на дешеву робочу силу. Країна збільшує квоту на трудових мігрантів та спрощує вимоги до медичного персоналу, дозволяючи фельдшерам виконувати функції лікарів.
Попри "хронічний" дефіцит лікарів і педагогів, російська влада демонструє, що ставка робиться не на розвиток висококваліфікованих кадрів, а на дешеву робочу силу та адміністративний контроль, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
За даними розвілки, середня зарплата лікаря в росії становить 87 012 рублів. При цьому країна відчуває нестачу близько 23,3 тис. лікарів і 63,6 тис. середнього медичного персоналу. У сільських районах ситуація критична – бракує половини штату.
У відповідь влада дозволила фельдшерам й акушеркам без вищої освіти виконувати функції лікарів. Паралельно зростає попит на вахтову роботу: якщо у 2024 році кількість вакансій для медиків-вахтовиків була менше ніж 1,5 тис., то за перші вісім місяців 2025-го вона зросла до 3,4 тис.
На цьому тлі ринок праці демонструє інші пріоритети. У третьому кварталі 2025 року сортувальникам товарів без досвіду пропонували в середньому 155 539 рублів на місяць – майже удвічі більше, ніж лікарям. Це вказує на те, що система стимулює некваліфіковану працю, тоді як професії, що потребують тривалої підготовки, залишаються недооціненими. Додатковим сигналом є плани уряду у 2026 році збільшити квоту на трудових мігрантів до 279 тисяч осіб, що на 20 % більше, ніж цього року. Основними країнами-постачальниками робочої сили стануть Індія, Китай, Малайзія, Бангладеш та країни Африки. Таким чином, дефіцит кадрів у ключових сферах компенсується не інвестиціями у власну систему освіти, а імпортом дешевої робочої сили
У розвідці додали, що освітня політика також демонструє зміщення акцентів. З наступного року російським школярам стане складніше вступати до університетів: міністерство освіти підвищує мінімальні бали одразу з шести предметів. Для більшості випускників це означатиме вибір між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії. Паралельно кількість "радників з виховання" (пропагандистів) у школах подвоїться до 60 тисяч осіб, тоді як кількість учителів з 2020 по 2025 роки скоротилася на 20 тисяч, а загальний дефіцит педагогів оцінюється у 600 тисяч.
Усі ці тенденції формують модель, у якій висококваліфіковані спеціалісти стають зайвими. російська економіка дедалі більше орієнтується на некваліфіковану працю, імпорт мігрантів та ідеологічний контроль у школах, тоді як професії, що потребують знань і досвіду, виявляються незатребувані в сучасній рф
