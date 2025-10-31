росія компенсує значний дефіцит лікарів і педагогів імпортом дешевої робочої сили - розвідка

$42.080.01
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 14573 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 16255 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 21675 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 25407 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 39324 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 19712 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 36584 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17165 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20474 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Автори
"Були зовсім інші формулювання і оцінки": речник путіна прокоментував скасування зустрічі з Трампом в Угорщині31 жовтня, 10:29 • 5358 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 37685 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 21439 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25565 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 17:42 • 9370 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Геннадій Труханов
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Техніка
Опалення
The Washington Post
Storm Shadow
Нептун (крилата ракета)

росія компенсує значний дефіцит лікарів і педагогів імпортом дешевої робочої сили - розвідка

Київ • УНН

 • 546 перегляди

росія відчуває значний дефіцит лікарів та педагогів, але влада замість розвитку кваліфікованих кадрів робить ставку на дешеву робочу силу. Країна збільшує квоту на трудових мігрантів та спрощує вимоги до медичного персоналу, дозволяючи фельдшерам виконувати функції лікарів.

росія компенсує значний дефіцит лікарів і педагогів імпортом дешевої робочої сили - розвідка

Попри "хронічний" дефіцит лікарів і педагогів, російська влада демонструє, що ставка робиться не на розвиток висококваліфікованих кадрів, а на дешеву робочу силу та адміністративний контроль, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвілки, середня зарплата лікаря в росії становить 87 012 рублів. При цьому країна відчуває нестачу близько 23,3 тис. лікарів і 63,6 тис. середнього медичного персоналу. У сільських районах ситуація критична – бракує половини штату.

У відповідь влада дозволила фельдшерам й акушеркам без вищої освіти виконувати функції лікарів. Паралельно зростає попит на вахтову роботу: якщо у 2024 році кількість вакансій для медиків-вахтовиків була менше ніж 1,5 тис., то за перші вісім місяців 2025-го вона зросла до 3,4 тис.

кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка26.10.25, 15:00 • 4508 переглядiв

На цьому тлі ринок праці демонструє інші пріоритети. У третьому кварталі 2025 року сортувальникам товарів без досвіду пропонували в середньому 155 539 рублів на місяць – майже удвічі більше, ніж лікарям. Це вказує на те, що система стимулює некваліфіковану працю, тоді як професії, що потребують тривалої підготовки, залишаються недооціненими. Додатковим сигналом є плани уряду у 2026 році збільшити квоту на трудових мігрантів до 279 тисяч осіб, що на 20 % більше, ніж цього року. Основними країнами-постачальниками робочої сили стануть Індія, Китай, Малайзія, Бангладеш та країни Африки. Таким чином, дефіцит кадрів у ключових сферах компенсується не інвестиціями у власну систему освіти, а імпортом дешевої робочої сили 

- йдеться у повідомленні.

російська митниця не виконає план на 2025 рік, дефіцит сягне майже 25 млрд доларів - розвідка27.10.25, 17:24 • 3106 переглядiв

У розвідці додали, що освітня політика також демонструє зміщення акцентів. З наступного року російським школярам стане складніше вступати до університетів: міністерство освіти підвищує мінімальні бали одразу з шести предметів. Для більшості випускників це означатиме вибір між ПТУ, роботою на заводі або службою в армії. Паралельно кількість "радників з виховання" (пропагандистів) у школах подвоїться до 60 тисяч осіб, тоді як кількість учителів з 2020 по 2025 роки скоротилася на 20 тисяч, а загальний дефіцит педагогів оцінюється у 600 тисяч.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка28.10.25, 14:34 • 2798 переглядiв

Усі ці тенденції формують модель, у якій висококваліфіковані спеціалісти стають зайвими. російська економіка дедалі більше орієнтується на некваліфіковану працю, імпорт мігрантів та ідеологічний контроль у школах, тоді як професії, що потребують знань і досвіду, виявляються незатребувані  в сучасній рф 

- резюмували у розвідці.

Регіони рф урізають соціальні програми заради премій військовим вербувальникам – розвідка України29.10.25, 15:12 • 3076 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Тренд
Мобілізація
Війна в Україні
Малайзія
Індія
Бангладеш
Китай