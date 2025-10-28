$42.070.07
10:50 • 8158 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20355 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17895 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17649 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16737 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14768 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33689 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27121 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13175 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

11% росіян категорично відмовляються від безготівкових розрахунків, а 15% використовують готівку як основний засіб платежу. Серед причин – арешти рахунків, збої в інтернеті та отримання зарплати готівкою.

росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка

11% росіян категорично відмовляються від будь-яких безготівкових розрахунків і використовують виключно "кеш". Для 15 % громадян рф готівка – основний засіб платежу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як відзначили у розвідці, на Уралі частка прихильників готівки становить 23%, на Далекому Сході – 20%, в Сибіру – 16%, в центральній росії – 13% відповідно.

Одною із головних причин використання готівки є арешти та блокування рахунків, про це заявили 11% респондентів. У першому півріччі 2025 року на виконанні федеральної служби судових приставів було 91,9 млн судових проваджень, що на п’ять мільйонів більше за попередній рік 

- йдеться у повідомленні.

російська митниця не виконає план на 2025 рік, дефіцит сягне майже 25 млрд доларів - розвідка27.10.25, 17:24 • 2940 переглядiв

За даними розвідки, 20% опитаних не бажають переходити на безготівкові розрахунки через збої у роботі інтернету та слабку інфраструктуру. 23 % респондентів отримують зарплату готівкою, тому практично не користуються картками.

кремль витягує з росіян останні заощадження через ринок нерухомості, але попит на житло падає - розвідка26.10.25, 15:00 • 4416 переглядiв

Небажання громадян рф переходити на безготівкові платежі вказує на неефективність проєкту із введенням "цифрового рубля", перший етап якого починається саме у жовтні 2025 року. росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки та покладаються виключно на власні сили. Невпевненість у завтрашньому дні змушує нервувати жителів країни, недарма "тривожність" стала лідером у російській номінації "Слово года – 2025" 

- йдеться у повідомленні.

російські регіони на межі бюджетної кризи: росіяни лише у вересні придбали 1,94 млн упаковок антидепресантів - розвідка22.10.25, 19:05 • 3280 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Банківська картка