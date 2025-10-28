росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки, 11% використовують лише готівку - розвідка

11% росіян категорично відмовляються від будь-яких безготівкових розрахунків і використовують виключно "кеш". Для 15 % громадян рф готівка – основний засіб платежу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як відзначили у розвідці, на Уралі частка прихильників готівки становить 23%, на Далекому Сході – 20%, в Сибіру – 16%, в центральній росії – 13% відповідно.

Одною із головних причин використання готівки є арешти та блокування рахунків, про це заявили 11% респондентів. У першому півріччі 2025 року на виконанні федеральної служби судових приставів було 91,9 млн судових проваджень, що на п’ять мільйонів більше за попередній рік - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 20% опитаних не бажають переходити на безготівкові розрахунки через збої у роботі інтернету та слабку інфраструктуру. 23 % респондентів отримують зарплату готівкою, тому практично не користуються картками.

Небажання громадян рф переходити на безготівкові платежі вказує на неефективність проєкту із введенням "цифрового рубля", перший етап якого починається саме у жовтні 2025 року. росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки та покладаються виключно на власні сили. Невпевненість у завтрашньому дні змушує нервувати жителів країни, недарма "тривожність" стала лідером у російській номінації "Слово года – 2025" - йдеться у повідомленні.

