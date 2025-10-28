россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка

$42.070.07
10:50 • 6672 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 17656 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 16490 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16259 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 15593 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 14294 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 31922 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26113 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13095 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47620 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году28 октября, 04:09 • 9892 просмотра
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto07:51 • 7460 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 21817 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 16392 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 4132 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 3582 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 16583 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 17668 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 31928 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 26116 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Андрей Одарченко
Руслан Тихонченко
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Индия
Бельгия
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 158 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 708 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 21963 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 31931 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 35280 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка

Киев • УНН

 • 928 просмотра

11% россиян категорически отказываются от безналичных расчетов, а 15% используют наличные как основное средство платежа. Среди причин – аресты счетов, сбои в интернете и получение зарплаты наличными.

россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка

11% россиян категорически отказываются от любых безналичных расчетов и используют исключительно "кэш". Для 15% граждан рф наличные – основное средство платежа, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отметили в разведке, на Урале доля сторонников наличных составляет 23%, на Дальнем Востоке – 20%, в Сибири – 16%, в центральной россии – 13% соответственно.

Одной из главных причин использования наличных являются аресты и блокировка счетов, об этом заявили 11% респондентов. В первом полугодии 2025 года на исполнении федеральной службы судебных приставов было 91,9 млн судебных производств, что на пять миллионов больше, чем в предыдущем году 

- говорится в сообщении.

российская таможня не выполнит план на 2025 год, дефицит достигнет почти 25 млрд долларов - разведка27.10.25, 17:24 • 2940 просмотров

По данным разведки, 20% опрошенных не желают переходить на безналичные расчеты из-за сбоев в работе интернета и слабой инфраструктуры. 23% респондентов получают зарплату наличными, поэтому практически не пользуются картами.

кремль вытягивает из россиян последние сбережения через рынок недвижимости, но спрос на жилье падает - разведка26.10.25, 15:00 • 4416 просмотров

Нежелание граждан рф переходить на безналичные платежи указывает на неэффективность проекта по введению "цифрового рубля", первый этап которого начинается именно в октябре 2025 года. Россияне не доверяют государству информацию о своих доходах и полагаются исключительно на собственные силы. Неуверенность в завтрашнем дне заставляет нервничать жителей страны, недаром "тревожность" стала лидером в российской номинации "Слово года – 2025" 

- говорится в сообщении.

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3280 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Банковская карта