россияне не доверяют государству информацию о своих доходах, 11% используют только наличные - разведка
Киев • УНН
11% россиян категорически отказываются от безналичных расчетов, а 15% используют наличные как основное средство платежа. Среди причин – аресты счетов, сбои в интернете и получение зарплаты наличными.
Детали
Как отметили в разведке, на Урале доля сторонников наличных составляет 23%, на Дальнем Востоке – 20%, в Сибири – 16%, в центральной россии – 13% соответственно.
Одной из главных причин использования наличных являются аресты и блокировка счетов, об этом заявили 11% респондентов. В первом полугодии 2025 года на исполнении федеральной службы судебных приставов было 91,9 млн судебных производств, что на пять миллионов больше, чем в предыдущем году
По данным разведки, 20% опрошенных не желают переходить на безналичные расчеты из-за сбоев в работе интернета и слабой инфраструктуры. 23% респондентов получают зарплату наличными, поэтому практически не пользуются картами.
Нежелание граждан рф переходить на безналичные платежи указывает на неэффективность проекта по введению "цифрового рубля", первый этап которого начинается именно в октябре 2025 года. Россияне не доверяют государству информацию о своих доходах и полагаются исключительно на собственные силы. Неуверенность в завтрашнем дне заставляет нервничать жителей страны, недаром "тревожность" стала лидером в российской номинации "Слово года – 2025"
