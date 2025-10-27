российская таможня не выполнит план на 2025 год, дефицит достигнет почти 25 млрд долларов - разведка

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 6180 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 9560 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 21388 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 20961 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 26833 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 36623 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39863 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36208 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34202 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27985 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.6м/с
66%
740мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 34385 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 38187 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 35157 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 23647 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 14854 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 12246 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 21381 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 89881 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 111170 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 127435 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 15051 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 23893 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 35403 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 57305 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 79312 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Time (журнал)
Золото
ТикТок

российская таможня не выполнит план на 2025 год, дефицит достигнет почти 25 млрд долларов - разведка

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Федеральная таможенная служба России не сможет выполнить план Минфина по таможенным поступлениям в федеральный бюджет на 2025 год, дефицит достигнет 24,7 млрд долларов. Это означает, что вместо запланированных 98,8 млрд долл. в бюджет поступит лишь 73,7 млрд долл.

российская таможня не выполнит план на 2025 год, дефицит достигнет почти 25 млрд долларов - разведка

Федеральная таможенная служба россии не сможет выполнить план министерства финансов по таможенным поступлениям в федеральный бюджет на 2025 год. Дефицит достигнет 24,7 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Глава ФТС рф Виктор Пикалев заявил, что вместо запланированных 98,8 млрд долл. в бюджет поступит лишь 73,7 млрд долл. Это означает дефицит в 24,7 млрд долл., или более 25 % от плана.

По состоянию на октябрь ФТС перечислила лишь 55,6 млрд долл., и даже с учетом ожидаемых поступлений до конца года показатель останется самым низким за последние пять лет. По сравнению с 2024 годом, когда таможенные сборы составляли 90,8 млрд долл., падение составит около 19 %, или 17,3 млрд долл.

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3260 просмотров

Резкое сокращение таможенных платежей сигнализирует о системном ослаблении доходной базы российского бюджета. Снижение импорта из-за падения внутреннего спроса и сокращение экспорта под давлением санкционных ограничений привели к истощению импортно-экспортного потенциала экономики 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, правительство пытается компенсировать потери за счет повышения налогов в 2026 году. Однако этот шаг неизбежно ударит по инвестиционной активности и промышленному производству, что лишь усилит риски рецессии.

Провал с таможенными поступлениями становится очередным индикатором глубоких структурных проблем российской экономики, которая теряет способность генерировать стабильные доходы даже за счет традиционных источников 

- отмечено в сообщении.

Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка27.10.25, 16:13 • 1330 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине