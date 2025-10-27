российская таможня не выполнит план на 2025 год, дефицит достигнет почти 25 млрд долларов - разведка

Федеральная таможенная служба россии не сможет выполнить план министерства финансов по таможенным поступлениям в федеральный бюджет на 2025 год. Дефицит достигнет 24,7 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Глава ФТС рф Виктор Пикалев заявил, что вместо запланированных 98,8 млрд долл. в бюджет поступит лишь 73,7 млрд долл. Это означает дефицит в 24,7 млрд долл., или более 25 % от плана.

По состоянию на октябрь ФТС перечислила лишь 55,6 млрд долл., и даже с учетом ожидаемых поступлений до конца года показатель останется самым низким за последние пять лет. По сравнению с 2024 годом, когда таможенные сборы составляли 90,8 млрд долл., падение составит около 19 %, или 17,3 млрд долл.

Резкое сокращение таможенных платежей сигнализирует о системном ослаблении доходной базы российского бюджета. Снижение импорта из-за падения внутреннего спроса и сокращение экспорта под давлением санкционных ограничений привели к истощению импортно-экспортного потенциала экономики

По данным разведки, правительство пытается компенсировать потери за счет повышения налогов в 2026 году. Однако этот шаг неизбежно ударит по инвестиционной активности и промышленному производству, что лишь усилит риски рецессии.

Провал с таможенными поступлениями становится очередным индикатором глубоких структурных проблем российской экономики, которая теряет способность генерировать стабильные доходы даже за счет традиционных источников