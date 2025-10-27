российская таможня не выполнит план на 2025 год, дефицит достигнет почти 25 млрд долларов - разведка
Киев • УНН
Федеральная таможенная служба России не сможет выполнить план Минфина по таможенным поступлениям в федеральный бюджет на 2025 год, дефицит достигнет 24,7 млрд долларов. Это означает, что вместо запланированных 98,8 млрд долл. в бюджет поступит лишь 73,7 млрд долл.
Федеральная таможенная служба россии не сможет выполнить план министерства финансов по таможенным поступлениям в федеральный бюджет на 2025 год. Дефицит достигнет 24,7 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
Глава ФТС рф Виктор Пикалев заявил, что вместо запланированных 98,8 млрд долл. в бюджет поступит лишь 73,7 млрд долл. Это означает дефицит в 24,7 млрд долл., или более 25 % от плана.
По состоянию на октябрь ФТС перечислила лишь 55,6 млрд долл., и даже с учетом ожидаемых поступлений до конца года показатель останется самым низким за последние пять лет. По сравнению с 2024 годом, когда таможенные сборы составляли 90,8 млрд долл., падение составит около 19 %, или 17,3 млрд долл.
российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3260 просмотров
Резкое сокращение таможенных платежей сигнализирует о системном ослаблении доходной базы российского бюджета. Снижение импорта из-за падения внутреннего спроса и сокращение экспорта под давлением санкционных ограничений привели к истощению импортно-экспортного потенциала экономики
По данным разведки, правительство пытается компенсировать потери за счет повышения налогов в 2026 году. Однако этот шаг неизбежно ударит по инвестиционной активности и промышленному производству, что лишь усилит риски рецессии.
Провал с таможенными поступлениями становится очередным индикатором глубоких структурных проблем российской экономики, которая теряет способность генерировать стабильные доходы даже за счет традиционных источников
Нужны солдаты и рабочие на заводы: рф лишает собственную молодежь права на образование – разведка27.10.25, 16:13 • 1330 просмотров