Большинство регионов россии к сентябрю исчерпали финансовые резервы, а шесть субъектов федерации имеют на счетах менее одного процента годового бюджета. Совокупный дефицит региональных бюджетов вырос до 724,8 млрд рублей, а доходы упали в 26 регионах.
Регионы россии входят в глубочайший за десятилетия бюджетный кризис. К сентябрю большинство из них исчерпали финансовые резервы, а шесть субъектов федерации имеют на счетах менее одного процента годового бюджета – денег хватит лишь на несколько дней расходов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
По данным разведки, Архангельская область с годовым бюджетом 156 млрд рублей удерживает резерв всего 50 млн – 0,03 % от плановых расходов. В Калмыкии осталось 40 млн, в Волгоградской области – 100 млн, в Белгородской – 200 млн рублей. Ульяновская, Иркутская и Мурманская области сохранили не более 0,5–0,7 % годового финансирования.
Нехватка ликвидности уже привела к секвестру. Иркутская область сокращает 4,9 млрд рублей в сфере образования и здравоохранения. В 12 регионах урезаны зарплаты учителям. Чтобы залатать дефицит, местные власти в Ярославской, Ульяновской областях и Дагестане готовят повышение налогов для малого бизнеса, а в Оренбургской, Новосибирской областях и Красноярском крае
Совокупный дефицит региональных бюджетов вырос с 397,8 млрд рублей в июне до 724,8 млрд в сентябре. Доходы упали в 26 регионах в номинальном измерении, а с учетом инфляции – в 53. В первом полугодии 67 субъектов федерации завершили год с "дырой" в местных финансах. Наибольший дефицит – в Кемеровской (34 % доходов), Архангельской (31 %), Мурманской (28 %) областях и республике Коми (30 %)
В разведке отмечают, что финансовое давление отражается на социальной ситуации. В сентябре россияне приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов на сумму 13,8 млрд рублей – на 33 % больше, чем в прошлом году.
До конца года ситуация с региональными бюджетами только усложнится – новых источников доходов нет, а расходы продолжают расти
