российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
16:59 • 1770 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 3836 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 9910 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 12008 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 20014 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 21370 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13207 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12031 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10664 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 9372 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
87%
749мм
Популярные новости
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto22 октября, 09:28 • 27432 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto22 октября, 10:17 • 28608 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 24296 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59 • 11349 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 18090 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 1804 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 20028 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 21377 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 18254 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 24470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Андрей Белоус
Андрей Костин
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Швеция
Соединённые Штаты
Венгрия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 8432 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 32116 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 46971 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 56320 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 46269 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Большинство регионов россии к сентябрю исчерпали финансовые резервы, а шесть субъектов федерации имеют на счетах менее одного процента годового бюджета. Совокупный дефицит региональных бюджетов вырос до 724,8 млрд рублей, а доходы упали в 26 регионах.

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка

Регионы россии входят в глубочайший за десятилетия бюджетный кризис. К сентябрю большинство из них исчерпали финансовые резервы, а шесть субъектов федерации имеют на счетах менее одного процента годового бюджета – денег хватит лишь на несколько дней расходов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, Архангельская область с годовым бюджетом 156 млрд рублей удерживает резерв всего 50 млн – 0,03 % от плановых расходов. В Калмыкии осталось 40 млн, в Волгоградской области – 100 млн, в Белгородской – 200 млн рублей. Ульяновская, Иркутская и Мурманская области сохранили не более 0,5–0,7 % годового финансирования.

Закрытие контейнерных терминалов в подмосковье парализует транспортную систему рф: в разведке привели детали20.10.25, 14:53 • 3673 просмотра

Нехватка ликвидности уже привела к секвестру. Иркутская область сокращает 4,9 млрд рублей в сфере образования и здравоохранения. В 12 регионах урезаны зарплаты учителям. Чтобы залатать дефицит, местные власти в Ярославской, Ульяновской областях и Дагестане готовят повышение налогов для малого бизнеса, а в Оренбургской, Новосибирской областях и Красноярском крае 

– транспортного сбора.

Совокупный дефицит региональных бюджетов вырос с 397,8 млрд рублей в июне до 724,8 млрд в сентябре. Доходы упали в 26 регионах в номинальном измерении, а с учетом инфляции – в 53. В первом полугодии 67 субъектов федерации завершили год с "дырой" в местных финансах. Наибольший дефицит – в Кемеровской (34 % доходов), Архангельской (31 %), Мурманской (28 %) областях и республике Коми (30 %) 

- говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что финансовое давление отражается на социальной ситуации. В сентябре россияне приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов на сумму 13,8 млрд рублей – на 33 % больше, чем в прошлом году.

До конца года ситуация с региональными бюджетами только усложнится – новых источников доходов нет, а расходы продолжают расти 

- указано в сообщении.

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка21.10.25, 16:53 • 2464 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет