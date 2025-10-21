"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка
Киев • УНН
Экономический кризис в россии усиливается, поскольку в 220 муниципалитетах расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей. Это свидетельствует о массовой бедности, где домохозяйства тратят почти весь бюджет на базовые потребности.
Экономический кризис в россии обостряется - в 220 муниципалитетах расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
По данным разведки, показатель, известный как закон Энгеля, становится индикатором массовой бедности, где домохозяйства тратят едва ли не весь бюджет на базовые потребности, не имея ресурсов для развития или инвестиций.
Больше всего таких районов в депрессивных регионах (РФ - ред.): 23 – в Кировской области, 21 – в Алтайском крае, по 15 и 13 – в Костромской и Курганской областях. Низкие доходы усугубляются отсталостью и инфляцией. Данные не охватывают такие беднейшие субъекты федерации, как Ингушетия (бедность 25,6 %), где доминирует наличность
Учитывая это, в рф стали чаще фиксировать продажу просроченных продуктов. Так, в апреле 2025 года запрет на реализацию просрочки нарушили 4165 юридических лиц и 13972 индивидуальных предпринимателя, а с 20 июля по 20 августа нарушений стало еще больше – 14997 со стороны индивидуальных предпринимателей и 4790 со стороны юридических лиц, резюмировали в разведке.
