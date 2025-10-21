Экономический кризис в россии обостряется - в 220 муниципалитетах расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, показатель, известный как закон Энгеля, становится индикатором массовой бедности, где домохозяйства тратят едва ли не весь бюджет на базовые потребности, не имея ресурсов для развития или инвестиций.

Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка

Больше всего таких районов в депрессивных регионах (РФ - ред.): 23 – в Кировской области, 21 – в Алтайском крае, по 15 и 13 – в Костромской и Курганской областях. Низкие доходы усугубляются отсталостью и инфляцией. Данные не охватывают такие беднейшие субъекты федерации, как Ингушетия (бедность 25,6 %), где доминирует наличность