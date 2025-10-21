"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка

$41.760.03
14:07 • 3634 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 11332 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 10717 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15169 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19150 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20421 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19729 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 18795 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17123 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15367 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 12298 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30679 просмотра
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 6906 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31084 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11522 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 11359 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31308 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 35105 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 42419 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 99494 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11704 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30900 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 24729 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 80962 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 75488 просмотра
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Грибы
Золото

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Экономический кризис в россии усиливается, поскольку в 220 муниципалитетах расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей. Это свидетельствует о массовой бедности, где домохозяйства тратят почти весь бюджет на базовые потребности.

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка

Экономический кризис в россии обостряется - в 220 муниципалитетах расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, показатель, известный как закон Энгеля, становится индикатором массовой бедности, где домохозяйства тратят едва ли не весь бюджет на базовые потребности, не имея ресурсов для развития или инвестиций.

Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка20.10.25, 13:54 • 3476 просмотров

Больше всего таких районов в депрессивных регионах (РФ - ред.): 23 – в Кировской области, 21 – в Алтайском крае, по 15 и 13 – в Костромской и Курганской областях. Низкие доходы усугубляются отсталостью и инфляцией. Данные не охватывают такие беднейшие субъекты федерации, как Ингушетия (бедность 25,6 %), где доминирует наличность 

- говорится в сообщении.

В рф повышают налоги и сокращают соцпрограммы, чтобы финансировать войну и кремль - разведка08.10.25, 16:02 • 2646 просмотров

Учитывая это, в рф стали чаще фиксировать продажу просроченных продуктов. Так, в апреле 2025 года запрет на реализацию просрочки нарушили 4165 юридических лиц и 13972 индивидуальных предпринимателя, а с 20 июля по 20 августа нарушений стало еще больше – 14997 со стороны индивидуальных предпринимателей и 4790 со стороны юридических лиц, резюмировали в разведке.

Закрытие контейнерных терминалов в подмосковье парализует транспортную систему рф: в разведке привели детали20.10.25, 14:53 • 3448 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Война в Украине